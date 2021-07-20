Оранжевая туча и выброс ядовитого газа: подробности аварии на химзаводе под Ровно и как уберечься от опасности

Оранжевая туча и выброс ядовитого газа: подробности аварии на химзаводе под Ровно и как уберечься от опасности

Местным лучше закрыть окна и не выходить на улицу, рекомендуют химик и эколог.

На химическом заводе "Ривнеазот", что вблизи Ровно, во вторник, 20 июля произошла авария. Из-за этого над предприятием поднялась ярко оранжевая туча, что напугало местных жителей.

Чем опасен газ, утечка которого произошла на заводе, и есть угроза для людей, ТСН.ua узнал все подробности.

Оранжевая туча, которая движется на Ровно

Сразу после аварии на заводе, в Сети очевидцы опубликовали оранжевое облако, которое стояло над предприятием, где произошла авария.

"Облако бурого дыма катится в сторону города. Пока неизвестно происхождение и влияние на окружающую среду и человека вещества, но лучше позаботьтесь об индивидуальной защите", — отмечали очевидцы.

В ГСЧС в Ровенской области в комментарии ТСН.ua сообщили, что о случившемся, спасатели узнали из публикаций в социальных сетях. Местные публиковали видео, как в воздух поднимается оранжевый дым. В то же время на горячую линию "101" информация об инциденте не поступала.

"Мы связались с диспетчером предприятия и узнали, что у них произошла аварийная остановка агрегата в цехе азотной кислоты. Взрыва не было, пострадавших нет, возгорания тоже нет. Об инциденте сообщили в экологическую инспекцию, чтобы они взяли пробы воздуха на экспертизу", — сообщили нам в ГСЧС области.

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В "Ривнеазот" убеждают, что состоялся разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода.

"На текущий момент показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых норм. Угрозы окружающей среде и населению нет. Предприятие работает в штатном режиме. Чрезвычайная ситуация не повлияла на работу производственных цехов предприятия", — говорится в сообщении пресс-службы завода.

В МВД Украины подтвердили, что на заводе произошла разгерметизация емкости с азотной кислотой.

"В 17:26 утечку азотной кислоты прекращено. Жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлечено 12 человек и 3 ед. техники", — говорится в сообщении.

Председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в соцсетях подтвердил, что пострадавших из-за аварии нет.

"Ситуация локализована силами работников предприятия. Оценкой угроз занимается экологическая инспекция", — добавил Виталий Коваль.

Городской голова Ровно Александр Третьяк отметил, что из-за выброса газов угрозы для местных жителей нет.

"На текущий момент показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых норм", — сообщил Третьяк.

Он также добавил, что больница развернула 25 койко-мест на случай, если кому-то нужна помощь медиков.

Что происходит на заводе после аварии

Корреспондент ТСН Анна Махно с места происшествия рассказала, что после аварии на предприятии все спокойно.

"Внешне здесь все, как обычно. Следов оранжевого облака мы не видим. Здесь есть спасатели и полиция, которые выясняют, что произошло. Информация о том, что на предприятии произошел взрыв, появилась более часа назад, после того, как люди заметили огромное облако, которое поднималось над предприятием. Кадры вызвали панику. Ситуация локализована заводом самостоятельно, пострадавших нет. Спасатели говорят, что к ним никаких вызовов не поступало, но на всякий случай, увидев видео, они приехали на предприятие самостоятельно", — говорит Анна Махно.

Также корреспондент ТСН подтвердила, что на предприятие прибыли председатель Ровенской ОГА и мэр города Ровно.

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Опасен ли газ, выброс которого произошел на "Ривнеазот" и как уберечься

Газ представляет серьезную опасность для людей, рассказал в ТСН.19: 30 кандидат химических наук Глеб Репич.

"Этот газ — это азот (IV) оксид. Он очень токсичен. И если вы попали в такое облако — это может вызвать отек легких и даже смерть. При этом для этого требуется очень незначительная концентрация. Даже его одна сотая процента в течение нескольких часов может вызвать отек легких. Поэтому если вы видите этот газ, чувствуете его запах, он похожий на то, как пахнет хлор, надо срочно покинуть зону поражения. Если вы находитесь дома возле этого предприятия и даже если газа нет, я вам рекомендую закрыть окна ", — пояснил ученый.

Химик в эфире ТСН.19: 30 также показал, что этот газ добывается из медных гранул с добавлением азотной кислоты.

"Он тяжелее воздуха. И в этом его опасность, поскольку он стелется по земле. Но к счастью, он летучий и рассеивается ветром. Если в Ровно сейчас идет дождь, то это очень хорошо, потому что он растворим в воде", — сказал Глеб Репич.

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Екс-нардеп, бывший и.о. председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов в Facebook подтверждает информацию от химика Глеба Репича. Он отметил, что газ, выброс которого произошел, опасен.

"На предприятии говорят, что воздух в норме, но судя по видео — это ложь. Такой выброс нормой точно быть не может. Надеюсь, что предприятие сотрудничает с Госэкоинспекцией и мы скоро узнаем, локализовано ли аварию и которые последствия. Информации о жертвах пока не поступало. Жителям города лучше не выходить на улицу, закрыть окна, а там, где это невозможно — затянуть мокрой тканью", — отметил Фирсов.

Напомним, в Ровенской области Днем 20 июля произошла авария на заводе "Ривнеазот".

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