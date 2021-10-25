"Оранжевые" Буковина и Львовская область сработали на опережение и усилили карантин

Ограничен вход в общественные места и только в масках.

Почти 4000 человек попали прошедшие сутки в больницы с осложнениями коронавируса, и 330 — умерли. Коронавирус распространяется быстро: мы уже четвертые в мире по числу новых диагнозов. В такой ситуации, говорят специалисты, скоро вся страна может оказаться в «красной» зоне. Не дожидаясь официального подтверждения карантин «красной» зоны вводят на Буковине и Львовщина.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Во Львовской области еще больше усилили ограничения. Правда, касается только области. За минувшие сутки здесь 877 инфицированных, 41 человек умер.

Если раньше в ТРЦ и кинотеатрах требовали только полной вакцинации персонала, то отныне проверяют прививки, или результаты тестов и у посетителей. Если человек идет в продуктовый или аптеку, на входе в ТРЦ документов не требуют, только напоминают о масках, а вот в магазинах с одеждой, или обувью проверяют документы. Также лентой сузили лестницы, чтобы можно было проверить каждого, кто заходит.

Некоторые люди растеряны и удивлены такими новым правилам. Мол, не знали о новых ограничениях.

Проверять соблюдение новых карантинных требований будут мобильные группы — полиция и представители Госпродуктпотребслужбы. Ответственность за нарушение возлагают прежде всего на арендаторов, то есть владельцев магазинов. Если нарушение массовые, то речь может идти даже об ограничении работы всего торгово-развлекательного центра.

Коронавирус в Украине: почти 4000 человек попали в больницы с осложнениями COVID-19

А Буковина официально не "красная", но очень близка к этому. Только в Черновцах городские больницы уже заполнены на 80 процентов. Реанимации уже забиты под завязку. И на фоне этого — очень большое количество госпитализаций: более сотни в сутки.

Собственно, поэтому в городе и решили усилить ограничения. С воскресенья торгово-развлекательные центры, рестораны и кинотеатры могут впускать посетителей, или вакцинированных, или с отрицательным тестом. Конечно, весь персонал также должен быть привитым от коронавируса. Для многих горожан это стало неожиданностью. А вот в учреждениях к этому были готовы, и большинство действительно придерживаются ограничений.

«Мы давно пошли на опережение, у нас весь персонал вакцинирован уже. Если были какие-то заказы заранее, то мы предупреждаем людей, обязательно делать ПЦР-тест, если не вакцинированы», — отмечают работники заведения.

В одному из кинотеатров действительно пускают только часть посетителей, которые хотели бы попасть на сеанс. У остальных — нету соответствующих документов. «Я вакцинирована, поэтому положительно. Если большинство будет вакцинированные, то мы скорее преодолеем эту пандемию», — отмечает посетительница кинотеатра.

Кто пожалуй больше всего нарушал запрета сегодня — это перевозчики. Водители маршруток у пассажиров вообще не проверяли документов, мол о новых ограничениях не слышали.

Собственно, кто и как будет контролировать соблюдение новых правил, пока не известно. Пока рейдов полиции ни в учреждениях, ни на остановках общественного транспорта не заметно.

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