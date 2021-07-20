Оранжевый дым и экологическая опасность: появились подробности аварии на заводе под Ровно (видео)

Об инциденте работники предприятия спасателям не сообщали.

В Ровенской области днем 20 июля произошла авария на заводе "РовноАзот". В результате чего над территорией предприятия поднялось ярко оранжевое облако.

Об этом ТСН.ua сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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О том, что случилось, спасатели узнали из публикаций в социальных сетях. Местные публиковали видео, как в воздух поднимается оранжевый дым. При этом на горячую линию "101" информация об инциденте не поступала.

"Мы связались с диспетчером предприятия и узнали, что у них произошла аварийная остановка агрегата в цехе азотной кислоты. Взрыва не было, пострадавших нет, возгорания тоже нет. Об инциденте сообщили в экологическую инспекцию, чтобы они взяли пробы воздуха на экспертизу", — сообщили нам в ГСЧС области.

Эту же информацию у себя на странице в соцсети подтвердил и глава Ровенской ОДА Виталий Коваль.

"Произошла аварийная остановка агрегата цеха азотной кислоты. Пострадавших нет. Ситуация локализована силами работников предприятия. Оценкой угроз занимается экологическая инспекция", — добавил Виталий Коваль.

Насколько опасно облако, которое идет в сторону города — сейчас неизвестно. В Сети местных жителей призывают закрывать окна и двери, а на улице не забывать пользоваться средствами индивидуальной защиты.

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