Орбан против Украины в ЕС: что задумали венгры, и на какие радикальные шаги способен Брюссель

Пророссийский Орбан: что делать Украине с вето Венгрии по поводу нашего вступления в ЕС, и почему эту проблему должен решать не только Киев, но и Брюссель, потому что нынешний курс Будапешта представляет угрозу всему европейскому блоку.

За последние несколько месяцев украинцы много неприятного слышали в свой адрес от венгерского премьера Виктора Орбана и должностных лиц его правительства. Хотя, по сентябрьским опросам, 65% венгров считали, что их страна движется в ложном направлении. В большом тексте "Путинизация венгерской политики: фанат Кремля Орбан собрался блокировать военную помощь и вступление Украины в ЕС" ТСН.ua уже писал, как официальный Будапешт откровенно играет на стороне военного преступника Путина не только против Киева, но и всего ЕС.

Накануне саммита ЕС 14-15 декабря, где Украина ожидает действительно исторического для себя решения об открытии официальных переговоров о вступлении, Венгрия угрожает его блокировать. И пока государства-члены блока не знают, как преодолеть предполагаемое вето Будапешта. Ранее Венгрия сетовала на мифические притеснения венгерского нацменьшинства в Украине, в частности, по языку преподавания в украинских школах, требуя увеличить количество часов образования именно на венгерском.

Однако сейчас так выглядит, что это условие было лишь ширмой, ведь Виктор Орбан заявляет, что ЕС должен сначала подписать с Киевом соглашение о стратегическом партнерстве, а не начинать переговоры о вступлении, к которым, по его мнению, следует вернуться через 5-10 лет.. Издание Politico пишет, что ЕС имеет радикальный "план Б": если Орбан на саммите ЕС 14-15 декабря все же будет точно блокировать решение блока об открытии для Украины официальных переговоров о вступлении, в Будапешт могут применить статью 7 Договора о ЕС, позволяющую прекратить право голоса страны-члена о решениях блока.

Однако не зря издание Politico оценивает такой сценарий, как наиболее радикальный, ведь пока применение статьи 7 в отношении Венгрии нет единства среди стран-членов, потому что это может привести к ее выходу из ЕС. Поэтому блок рассматривает компромиссные, по их мнению, варианты, которые не слишком оптимистичны для Киева: разбить 50 млрд евро помощи для Украины (решение по одобрению этого пакета на 2024-2027 годы, который должен пойти на восстановление, реконструкцию и модернизацию нашей страны также должны принять на саммите ЕС в декабре – ред.) на меньшие ежегодные суммы; и сделать то же с военной помощью Украине из Европейского фонда мира на 20 млрд евро на следующие 4 года.

Подогрели и без того непростые отношения между Украиной и Венгрией, особенно накануне важного для нас саммита ЕС, сообщение СБУ о том, что пятому президенту Петру Порошенко запретили выезд за границу в командировку, поскольку, по полученным контрразведывательным данным, была запланирована его встреча с Орбаном, которую спецслужбы РФ планировали использовать в своих ИПСО против Украины. В Венгрии уже отреагировали: официальный представитель правительства Золтан Ковач назвал это еще одним доказательством того, что Украина не готова к членству в ЕС.

Поэтому чтобы понять, куда движется Венгрия, что делать Украине, и как преодолеть сопротивление Будапешта на пути к нашей евроинтеграции, ТСН. uaпопросил заместителя исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергея Герасимчука написать нам авторскую статью о Венгрии и, в частности, о том, почему проблема не только в политике Виктора Орбана.

Победа в Европе: правопопулисты на марше

Виктор в переводе с латыни означает – победитель. Это в какой-то степени касается Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии, который со своей политической силой "Фидес" неоднократно побеждал на выборах в национальный парламент. Еще в 1998 году после победы на парламентских выборах он стал самым молодым руководителем правительства. Несмотря на то, что в 2002 году его политическая сила потерпела поражение на выборах, Виктор Орбан не сложил руки и продолжил политическую борьбу. И это принесло свои результаты. В 2010 году "Фидес" снова победила на выборах, да еще и получила конституционное большинство. С этого момента начинается становление Виктора Орбана как автократа и самого влиятельного человека в Венгрии. С тех пор и до сих пор Виктор Орбан неизменный глава правительства Венгрии, удачно манипулирующий кризисами, мобилизующими его избирателя и сохраняющими за ним статус победителя. Тем не менее, побед на национальном уровне для венгерского премьера маловато, а в Венгрии ему тесновато. Орбан стремится к новым победам.

Уже в начале июня 2024 года в ЕС пройдут выборы в Европейский парламент. Тренды в государствах-членах свидетельствуют о том, что, несмотря на преимущественную поддержку членства в Евросоюзе среди граждан государств-членов, на национальных выборах они голосуют за евроскептиков. Только в последнее время высокие показатели продемонстрировали евроскептики в Словакии, где первенство на парламентских выборах завоевал "СМЭР" Роберта Фицо, который к тому же вошел в коалицию со Словацкой национальной партией (СНС), известную своими ультраправыми взглядами. На выборах в Польше наибольшую фракцию получила политсила "Право и Справедливость", которая не сможет сформировать правительство, однако уже начала достаточно агрессивную, основанную на критике ЕС, кампанию по усилению своего присутствия. К тому же прошла в парламент ультраправая "Конфедерация", которая под антиевропейскими лозунгами тоже стремится войти в Европарламент.

В Нидерландах на выборах в парламент победила скандальная антиевропейская ультраправая "Партия свободы" (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом, что повышает ее шансы взять высокие показатели и на выборах в Европарламент. В конце концов, и в Румынии растут показатели популистического "Альянса за союз румынов" (AUR), который также будет вероятно представлен в Европарламенте (откровенно антиукраинская политсила, которая, по данным соцопросов в ноябре, достигла 20% поддержки, что является проблемой для социал-демократов у власти – ред.).

Виктору Орбану такое расклад сил в пользу. Долгое время его "Фидес" тоже входил в респектабельный "клуб" Европейской Народной Партии (ЕНП). Однако, в 2021 году, после того, как руководство ЕНП заметило недемократические практики в Венгрии, "Фидес" ушла из блока ЕНП, громко хлопнув дверью. С этого момента Виктор Орбан сделал основную ставку на евроскептиков и надеется, что в новом Европарламенте "Фидес" сможет занять господствующее место в соответствующей фракции, если не возглавить ее.

Победа в США: ставка на победу Трампа

Что касается США, то на этом направлении у Виктора Орбана не самая лучшая ситуация. Если Дональд Трамп ценит Виктора Орбана (хотя и кое-где путает, премьером какой страны он является), то с Администрацией Байдена отношения складываются непросто. Говорят, что Орбан даже саркастически указывал, что США намеренно назначили Послом в Венгрию Дэвида Прессмана (еще до своего назначения в Будапешт, дипломат заявлял, что демократия в Венгрии приходит в упадок, поэтому необходимо противостоять российскому влиянию на венгерское правительство – ред.), чтобы тот " прессовало" венгерское правительство. Так сейчас и складывается. Посол Прессман является одним из самых громких адвокатов Украины и критиков антилиберального правительства Виктора Орбана.

Однако и здесь венгерский "победитель" (Орбан – ред.) не сдается, не оставляя надежды, что на следующих президентских выборах (в США в ноябре 2024 года – ред.) в Белый дом снова вернется Дональд Трамп. Тогда ставки Венгрии в международной политике значительно возрастут.

Победа России: сценарии для Украины

Отношения Венгрии с россией заслуживают отдельного упоминания. В своих надеждах на победы евроскептиков в ЕС и Трампа в США Виктор Орбан не оставляет без внимания и российский фактор. Он осознает, что изменения трендов на евроатлантических берегах могут отразиться на отношениях Брюсселя и Вашингтона с Москвой. Тогда Венгрия, которая держит открытыми все дипломатические каналы с россией, сможет сыграть роль посредника и заработать на этом немалые политические дивиденды.

И без этого Будапешт уже неоднократно выражал готовность стать площадкой для украинско-российских переговоров. Венгрия во многом зависит от поставок российской нефти и газа. Атомная электростанция в городе Пакш перестраивается за счет "Росатома", поэтому не удивительно, что Виктор Орбан последовательно пытается блокировать европейские санкции в отношении соответствующих отраслей.

Но при этом преследуются не только экономические, но и политические цели. Виктор Орбан удовлетворяет пожелания Москвы по блокированию санкций, торможению поддержки Украины и отложению решения о переговорах Украины по членству в ЕС, чтобы, формально находясь в ЕС и НАТО, иметь теплые отношения с Кремлем, а затем – идеально подходить на роль посредника. Правда, в победу Украины Виктор Орбан не верит, так что такие переговоры могут стать разве что переговорами о капитуляции.

Пока кажется, что изменить взгляды Виктора Орбана невозможно. На какие уступки бы Украина не шла в чувствительных для Венгрии вопросах, Будапешт всегда будет придумывать новые поводы, чтобы держать отношения в напряжении.

Есть только два фактора, которые могли бы коренным образом изменить взгляды Будапешта.

Первый фактор – падение правительства Виктора Орбана. Несмотря на то, что у "Фидеса" подавляющее большинство в парламенте Венгрии, социальная ситуация далеко нестабильна.

Бюджетники периодически пытаются бастовать. Врачи, педагоги, даже представители силового блока не получают доплат, обещанных "Фидесом" на выборах, и это их возмущает. Однако оппозиция слишком слаба и разнородна, поэтому не исключено, что внеочередные выборы снова дали бы возможность победителю Виктору Орбану одержать очередную победу.

Второй фактор – победа Украины. Победитель Виктор Орбан любит и уважает победителей. Если бы Украина победила в войне с россией, риторика Будапешта, очевидно, изменилась бы. Но для этого Киеву нужен ресурс, поддержка Запада, внутреннее единство и, в конце концов, четко артикулированное понимание победы.