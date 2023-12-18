Орбан еще попьет крови: сможет ли ЕС обойти вето Венгрии и одобрить более 70 млрд евро для Украины

Как канцлер Германии Олаф Шольц "послал" венгерского премьера проветриться за кофе, пока лидеры стран-членов принимали это решение, точно войдет в учебники по истории. В комментарии Bild, украинский министр иностранных дел назвал это "актом германского лидерства в интересах Европы".

Однако, едва ли не самая большая проблема — продолжение военной и финансовой помощи, как со стороны ЕС, так и США, — это не снимает. На саммите ЕС в Брюсселе Орбану удалось заблокировать 50 млрд. евро для Украины на следующие 4 года. Конгресс США, который из-за сопротивления республиканцев уже несколько месяцев находится в остром политическом кризисе, не может одобрить пакет помощи Украине на $61 млрд. И это в то время, когда на фронте уже острая нехватка боеприпасов, особенно 155 мм калибра, а дефицит украинского бюджета 2024 оценивается в $41-43 млрд. Ведь, напомним, западные союзники оказывают нам не только военную, но и прямую бюджетную помощь, из которой финансируется украинская социалка.

По словам советника украинского президента Олега Устенко, если в начале января мы не получим финансовую помощь от союзников, то будем переходить в "план Б" — кредиты. На днях Еврокомиссия (ЕК) перечислит Украине 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи, которая поможет нам какое-то время продержаться. Однако без большой финансовой помощи со стороны Запада нам будет очень сложно. Минфин сообщал, что с начала полномасштабного российского вторжения Украина получила от союзников более $68,5 млрд. бюджетной помощи. Эти деньги мы не можем тратить на армию. Оборонные расходы Украина финансирует из своего бюджета. За счет иностранного пособия мы покрываем зарплаты, пенсии. Вот почему мы так боремся за получение этих денег. Особенно со стороны США, потому что, в отличие от ЕС, они предоставляют прямую безвозвратную бюджетную помощь, а не ссуды.

Когда ЕС сможет преодолеть вето пророссийских сил, чтобы Украина получила необходимую военную и финансовую поддержку на 2024 год? ТСН.ua расскажет в этом тексте.

Кофе за 10 млрд: как ЕС может обойти вето Орбана на 50 млрд

Приняв политическое решение об открытии для Украины официальных переговоров о вступлении, лидеры ЕС направили мощный сигнал США: если уже Европа смогла преодолеть вето пророссийского Орбана, то американский Конгресс тоже сможет унять трампистов и республиканцев, блокирующих голосование пакета помощи Украине на 2024 год, связывая его с требованиями по укреплению границы с Мексикой, которые просто невозможно выполнить.

Хотя раньше всегда было наоборот: сначала США проявляли лидерство, принимая необходимые для поддержки Украины решения, а затем подтягивался и ЕС. Как это год назад было с немецкими танками Leopard, когда сперва понадобилось решение Вашингтона по американским Abrams. Правда, по итогам 2023 года именно ЕС, а не США, стал крупнейшим "донором", предоставив $17,9 млрд макрофинансовой помощи.

Однако, западные обозреватели и эксперты, подводя итоги саммита ЕС в Брюсселе на прошлой неделе, говорили, что получение финансовой помощи для Украины сейчас даже важнее, чем политическое решение об открытии переговоров о вступлении. Но Владимир Зеленский, как пишет Financial Times, сделал ставку именно на второй. Хотя еще в первый день саммита Венгрия, на сторону которой встала и Австрия, блокировала как открытие переговоров, так и деньги для Украины.

Казалось, не помогла даже уступка ЕК и лично ее президентке Урсуле фон дер Ляен, разблокировавшей для Венгрии 10,21 млрд евро из европейских фондов (замороженные из-за проблем с верховенством права в стране, свободой слова и коррупции) в надежде, что Орбан пойдет на уступки. Но он до последнего требовал разблокирования всех 31,3 млрд евро, что сильно ударило лично по Урсуле фон дер Ляен, очень хочет остаться на посту президентки ЕК после выборов в Европарламент в июне 2024 года.

Когда, в конце концов, к концу первого дня саммита ЕС в Брюсселе, Олаф Шольц, не выдержав, предложил Орбану выпить кофе по ту сторону зала заседаний, многие шутили, что это был самый дорогой кофе в мире за 10 млрд евро. А лично канцлер Германии назвал это "дружеским предложением ЕС". Однако официально в Брюсселе принятие решения об открытии для Украины переговоров о вступлении в отсутствие венгерского премьера назвали более креативно и дипломатично — "конструктивное отсутствие".

Считанные месяцы: сколько Украина продержится без помощи

Но самая большая проблема, к решению которой лидеры ЕС вернутся на внеочередном саммите в январе, остается: как преодолеть вето Орбана и принять пакет помощи Украине на 50 млрд евро (33 млрд ссуд и 17 млрд безвозвратной помощи, которые должны пойти на восстановление, реконструкцию и модернизацию нашей страны в обмен на конкретный перечень реформ), входящего в бюджет целого блока на несколько лет? Одобрение последнего венгерский премьер тоже заблокировал, пока для Венгрии не разморозят еще 21,1 млрд евро. "Это отличная возможность дать понять, что Венгрия должна получить то, на что имеет право", — сказал Виктор Орбан.

Подводя итоги саммита, лидеры ЕС пообещали: с согласия Орбана или без — Украина получит свои деньги. Собственно, о так называемом "плане Б" в Брюсселе говорили еще накануне саммита. Хотя официально руководство ЕС и не стало разглашать, как может обойти венгерское вето, но отдельные лидеры-страны членов говорили, что все это можно сделать на двусторонней основе в рамках, например, межправительственного соглашения с Украиной с одной стороны, и ЕС с другой. То есть, простыми словами, речь идет о создании дополнительной "украинской корзины", которую каждая из стран-членов ЕС (обычно кроме Венгрии) будет пополнять по своей квоте.

МИД Украины приветствовало одобрение принципиального решения о предоставлении 50 млрд евро. Однако, например, для преодоления сопротивления Австрии по поводу открытия Евросоюзом официальных переговоров о вступлении с Украиной, нам пришлось исключить австрийский Raiffeisen Bank из списка компаний-спонсоров войны, куда он попал за невыход из России. Хотя официально это было условием Вены для принятия 12-го пакета антироссийских санкций. Однако расслабляться рано.

Виктор Орбан – троянский конь Путина в ЕС – как его называют некоторые лидеры стран-членов, еще попьет крови. Во втором полугодии 2024 года, сразу после выборов в Европарламент (а в новом составе ЕП Орбан хочет сформировать свою правопопулистическую и пророссийскую группу), Венгрия будет председательствовать в ЕС. Потому неприятных сюрпризов для нас будет еще много. Да и сам Орбан уже угрожает: каждый шаг процесса украинской евроинтеграции он может заблокировать не менее 75 раз (потому что официальные переговоры о вступлении состоят из 35 глав, за открытие и закрытие которых все страны-члены должны голосовать отдельно).

Тем не менее, предел терпения в Венгрии переполняется уже даже у самих стран-членов. По словам вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, Европейский Совет на саммите в Брюсселе рассматривал возможность лишить Орбана права вето. Об этом накануне саммита в Брюсселе уже писал ТСН.ua: в ЕС хотели применить к Венгрии статью 7 Договора о ЕС, позволяющую прекратить право голоса страны-члена о решениях блока. И эта опция все еще остается на столе.

Однако если с пакетом помощи Украине на 50 млрд уже более или менее понятно, то о военной поддержке из Европейского фонда мира на 20 млрд евро на следующие 4 года, которые Орбан также угрожает блокировать, пока все запутано. Но против выделения столь крупной суммы выступала даже Германия, предлагая несколько "порезать" ежегодные транши в рамках этого пакета военной помощи, который должен компенсировать государствам-членам расходы на закупку и передачу Украине боеприпасов, ракет и танков.

В своей статье CNN со ссылкой на западных чиновников пишет, что без помощи США и ЕС Украина продержится всего несколько месяцев. А авторитетные издания, вроде Foreign Policy и The Economist, в итоговых выпусках за 2023 год отмечают, что Европа больше не может полностью полагаться на США. И это в то время, когда министр обороны Германии Борис Писториус уже не в первый раз заявляет, что европейские страны имеют 5-8 лет до возможной предстоящей войны с Россией.

"Нужно очень серьезно относиться к угрозам Путина в адрес стран Балтии, Грузии и Молдовы. Это не просто бряцание оружием. В конце этого десятилетия перед нами могут возникнуть опасности. Сейчас Путин значительно увеличивает производство оружия в России. По решению Думы, рост составит более 60% ", – предупредил глава Минобороны ФРГ. Тем более, что на днях кремлевский "фюрер" снова угрожал Финляндии, мол, после вступления в НАТО в Москву из Хельсинки возникли проблемы.