Орбан идет ва-банк: почему венгры внезапно приехали в Киев на "инспекцию"

Виктор Орбан / © Getty Images

Ни одной недели без скандала. Отношения между Киевом и Будапештом достигли точки кипения. Пока венгерские силовики удерживают миллионы долларов и золото украинского банка, в Киев неожиданно прибыла несогласованная делегация «проверять нефтепровод».

Почему венгры ищут поврежденную трубу в столице, а не в Бродах, и как Кремль помогает Орбану лепить из Украины «внешнего врага» — в материале корреспондента ТСН Елены Черняковой.

Приезд венгров в Киев

В среду утром границу с Украиной пересекли машины на дипломатических номерах. Венгерское правительство направило заместителя министра энергетики Габора Чапека «оценить состояние трубопровода „Дружба“». Проблема лишь в том, что визит не был согласован с украинским МИДом.

Дипломатическая нота МИД Украины: «Предложенные сроки визита являются неприемлемыми. Предлагаем венгерской стороне согласовать новые сроки осуществления визита по дипломатическим каналам».

Несмотря на отсутствие президента и министра иностранных дел в Киеве, венгры приехали. Владимир Зеленский на вопрос журналистов ответил коротко: «А что делает здесь делегация? Мне неизвестно».

Эксперты уверены: этот приезд — спектакль для Брюсселя, чтобы выставить Украину «недоговороспособной» и разблокировать 16 млрд евро помощи для Венгрии.

Как Венгрия украла украинские деньги

Наиболее дерзкий акт произошел 5 марта. Венгерский антитеррористический центр с бронетранспортерами и оружием задержал 7 инкассаторов «Ощадбанка». Людей держали с завязанными глазами, без связи и адвокатов.

Андрей Сибига, министр иностранных дел Украины: «Мы считаем, что это акт государственного рэкета и терроризма. Это недопустимо».

Хотя людей и машины впоследствии отпустили, Венгрия до сих пор незаконно удерживает:

40 млн. дол.

35 млн. евро

9 кг золота

Ценности перевозились законно в рамках соглашения с «Райффайзен Банком». Аналитики отмечают: ранее этим транзитом занимались фирмы из окружения Орбана, и как только банки перешли на прямую инкассацию — начались «проблемы».

Орбан работает на Россию?

Почему это происходит именно сейчас? 12 апреля в Венгрии состоятся выборы. Партия Орбана «Фидес» сейчас проигрывает оппозиционной «Тисе». Чтобы поднять рейтинг, политтехнологи (по данным экспертов — скоординированные Кремлем) используют старый метод: создание образа внешнего врага.

Петер Сийярто, глава МИД Венгрии: «Украинцы вмешиваются в венгерские выборы гораздо жестче и серьезнее, чем когда-либо прежде. Чего они хотят?».

Параллельно с антиукраинской истерией Орбан ввел «политическую гречку»: зафиксировал цены на бензин, несмотря на угрозу дефицита, и пытается замять скандал с нарушениями на аккумуляторном заводе Samsung.

«Антиукраинская политика не давала сильного импульса рейтингу партии „Фидес“. Но сейчас антиукраинская риторика подкрепляется социальными плюшками, банально гречкой, подкупом избирателей», — говорит политолог Игорь Чаленко.

Трудно поверить, но Венгрия была первой страной, открывшей посольство в независимой Украине. Трансформация Орбана из либерального друга Киева в союзника Москвы началась в 2009 году после его визита на съезд путинской партии «Единая Россия».

Сегодня Кремль не жалеет денег, чтобы помочь Орбану удержаться в кресле. Для Украины же главный вопрос остается открытым: когда вернутся заложники-миллионы и золото, которые Будапешт фактически украл в разгар войны.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 20:00 НАЖИВО! ИТОГОВЫЕ НОВОСТИ ПЯТНИЦЫ, 13 МАРТА