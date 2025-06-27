Орбан заявил, что Украина — "неопределенное образование", и заблокировал вступление в ЕС: подробности

Венгрия заблокировала вступление Украины в ЕС / © Getty Images

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Венгрия заблокировала начало переговоров по вступлению Украины в ЕС. На саммите лидеров не удалось убедить Орбана поддержать начало переговорного процесса. Это означает, что формальный старт переговоров — невозможен. Неофициально работа будет продолжаться, чтобы в момент, когда в Венгрии что-то изменится, объяснили нашей коллеге из «Радио Свобода» дипломаты ЕС, быть готовыми двигаться вперед.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Зоряны Степаненко.

Лидеры на саммите ЕС согласились продлить уже введенные против России санкции. Среди них — запрет на импорт трубопроводной нефти, продажу ряда товаров, потенциально полезных для российской военной промышленности, также обездвиживание активов российского Центробанка. Замороженные деньги генерируют прибыль, которую тратят на помощь Украине. Только в этом году Киев получит за счет этого около 7 миллиардов евро. Премьер Польши, которая председательствует в Совете ЕС, доволен, что санкции остаются в силе. Все помнят, как Венгрия угрожала заблокировать процесс.

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«Мы все знаем, почему у нас всегда есть основания опасаться, будет ли единодушие в продлении санкций. На самом деле его всегда можно достичь. Сегодня нам это также удалось. Что ж, у нас впереди еще решение о 18 пакете дополнительных санкций», — говорит Дональд Туск, премьер Польши.

18 пакет санкций пока блокирует Словакия. Претензии — не к его содержанию, а к совсем другим планам Евросоюза. Братиславу беспокоит полный отказ ЕС от российских энергоресурсов, который должен произойти до 2027 года. Словакия хочет гарантий того, что это не повредит ее экономике.

Урсула фон дер Ляйен вчера обсуждала это отдельно с премьером Робертом Фицо. Дипломаты-собеседники «Радио Свобода», не уполномоченные давать официальные комментарии, сообщают, что найти общий язык определенным образом удалось. Контакты на высоком уровне продолжатся через неделю. И до этого момента, как знаем от своих информированных собеседников, Братислава пообещала блокировать 18 пакет.

Но неизвестно, как долго будет заблокировано еще одно решение: вопрос о начале переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС. Этот процесс ветирует Венгрия.

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«Под безжалостным огнем Украина проводит реформу за реформой. Это впечатляет. И именно поэтому комиссия выступает за открытие первого кластера переговоров. Украина выполнила свои обязательства. Теперь мы тоже должны. Потому что процесс вступления основан на заслугах, и Украина заслуживает движения вперед», — говорит Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии.

В эфире государственного венгерского радио Виктор Орбан сегодня хвастался, что удалось остановить вступление Украины в ЕС. Отмечу, что о членстве речь не идет — только о начале переговорных процессов. Впереди еще очень долгий путь. Орбан повторил: если Украина войдет в состав ЕС, она якобы может втянуть блок в войну с Россией. При этом он назвал Украину «неопределенным образованием» с непонятными границами. А у себя в соцсетях порадовался, что количество противников ее членства в ЕС растет и в Польше. Свежий опрос показал в Польше, что вступление Украины поддерживают 35 процентов опрошенных. Против — уже 42 процента.

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