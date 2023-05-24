Орбану возразили в ЕС из-за его скандальных заявлений о войне в Украине: ответ он получил и от Украины

Украина будет бороться до полного освобождения территорий, с такими словами Министерство иностранных дел Украины призвало премьера Венгрии Виктора Орбана прекратить распространять российские нарративы. В интервью изданию "Политико" глава венгерского правительства заявил, что сочувствует горю украинцев, но должен думать и действовать как политик, а из этого заключил, что Украина не способна победить, рассказывает корреспондентка “Радио Свобода” Зоряна Степаненко для ТСН.

Мнения Виктора Орбана, прозванного другом Путина в Евросоюзе, другие страны здесь не разделяют и не скрывают своего раздражения от того, что Венгрия мешает ЕС вкладываться деньгами в военную поддержку Украины.

По крайней мере, его высказали ряд министров обороны стран-членов ЕС, которые собирались накануне на очередную встречу. 500 миллионов евро – очередной транш для Европейского Фонда Мира, из которого страны Евросоюза компенсируют стоимость своего оружия, отправленного Украине, остаются волей Будапешта заблокированными.

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Для Венгрии, как выразился накануне Орбан в своем резонансном уже интервью, это вопрос принципа. Блокаду с средств не снимает, потому что венгерский банк Украина добавила в список международных спонсоров войны. Следовательно в обмен на снятие своего вето, Орбан хочет отмены санкций. Это и одна из причин, почему нет прогресса и в отношении 11-го пакета антироссийских ограничений, послы стран-членов ЕС в очередной раз обсудят сегодня.

Венгрия и там требует вычеркнуть банк из черного списка. Виктор Орбан накануне в очередной раз напомнил, что он в целом не поддерживает санкции против России. "Венгрия — страна, которая считает, что если вы делаете что-то десять раз, например, вводите пакет санкций и это не удается, глупо делать это 11 раз. Это противоречит здравому смыслу. Потому санкционная политика Евросоюза в нашем понимании просто не работает”, — убежден Виктор Орбан.

Комментируя российскую войну против Украины, Орбан назвал ее "провалом дипломатии". Вопрос, сказал, не в том, «кто к кому вторгся», а в том, что будет завтра. Больше смертей, и, как считает венгерский премьер, без шансов на победу – ни у одной из сторон. Украинцы, сказал, не могут победить на поле боя, поэтому, добавил, следует искать другое решение. Прекращение огня, а затем начала мирных переговоров. Топ-дипломат ЕС, не называя имени Орбана, вспомнил его заявление, заметив, что Украина сумела себя защитить и заверив, что Евросоюз продолжит его в этом поддерживать. “Со стратегической точки зрения мы многое усвоили из этой войны, что Европа может и должна делать. Министры не соглашаются с некоторыми людьми, которые говорят, что Украина не может выиграть эту войну, поэтому мы должны прекратить ее поддерживать. Нет! Напротив, у Украины дела обстоят хорошо”, — говорит верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В украинском МИД напомнили Орбану о намерениях освобождать все свои территории, оккупированные Россией. Заметив, что заявлениям вроде звучавших накануне от венгерского премьера обрадуются разве в Кремле. Отмечали и то, что сейчас критически важно объединить усилия и обеспечить Украину всем необходимым, чтобы она смогла ускорить российское поражение.

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