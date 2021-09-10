Ордена, медали и знаки отличия: Монастырский вручи награды 71 работнику МВД

Здесь и за боевые подвиги на фронте, и за то, что в свободное от работы время спасали людям жизнь.

71 работника Министерства внутренних дел отметили наградами. Среди них полицейские, Нацгвардейцы, пограничники и спасатели. Вручал награды министр внутренних дел Денис Монастырский.

Об этом 9 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Новости Украины: 71 работника Министерства внутренних дел отметили наградами

Здесь и за боевые подвиги на фронте, и за то, что в свободное от работы время спасали людям жизнь. Среди награжденных — патрульный полицейский из Черновцов Павел Билан, который в свой выходной спас 8-летнего мальчика, тонущего в пруду.

"Вы спасали людей на воде, в воздухе и на земле — за это вам уважение всего украинского народа!", — отметил Монастырский.

"Я уверен, что каждый человек и тем более полицейский, медик, спасатель — на моем месте сделал бы так же! Ну, тот, кто умеет плавать!", — сказал патрульный полицейский Павел Белан.

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