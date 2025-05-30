Орехов: как живет город в Запорожской области, на который сунут оккупанты РФ

Орехов / © ТСН

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Город Орехов в Запорожской области местные называют «крепким орешком». Жизнь под КАБами и дронами, от которых пытаются спастись сетками над дорогами.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

«Мы едем в Орехов. Город, который обозначен флагами бригад, которые уже длительное время держат здесь оборону. Город, который разбит, но делает все, чтобы держаться. Здесь уже никого не удивишь разбитыми зданиями и разрушениями. И тем, что хлеб привозят не продавцы, а спасатели», — говорится в материале ТСН.

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Несмотря на обстрелы местные обрабатывают огороды, хотя это опасно. Над дорогами в Орехове еще не везде, но обильнее натянуты сетки — это защита от дронов.

Спасатель Сергей объясняет — натянули, чтобы защитить людей, но он переживает и за птиц. Сергей убежден — город надо готовить к обороне: враг не отступает от Орехова.

Орехов / © ТСН

Татьяна пришла за кормом для животных и вместе с нами размышляет, что хуже — авиабомбы, которые периодически летят над домом, или рои дронов, которые постоянно жужжат над головами.

Она также рассказала о спасателях, которые помогают пострадавшим из-за ударов РФ.

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Владиславу 22 года. Он здесь уже три недели. Выучился на фельдшера, прошел срочную службу и пошел в ГСЧС с родной Одесчины на Запорожье.

На улицах Орехова ТСН встречает коммунальщиков, которые наводят в городе порядок. Отдельная бочка с водой в городе, где нет водоснабжения, — для цветов на клумбах.

Заместитель главы администрации объясняет: в городе больше тысячи человек, поскольку летом они будут ухаживать за своими огородами.

Почта в Орехове — как местный торговый центр.

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Местный житель Виктор говорит, что во время вражеских обстрелов оперативные сообщения о воздушной тревоге ему предоставляют животные. Мужчина объясняет — у него большая козья семья.

«Здесь мы делаем что-то такое давно забытое — отправляем открытки по почте. Приветы из подземного почтамта передаем — редакции ТСН, „Сніданку“, операторам, детям», — говорит Наталья Нагорная.

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