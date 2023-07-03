Орехов страдает от авиационных бомб, но по городу до сих пор ездит пара волонтеров, которая кормит сотни брошенных животных

Дома местных горят даже до 9 раз из-за вражеских попаданий, но люди продолжают оставаться в городе.

Тонные управляемые авиабомбы сбрасывают российские самолеты на Орехов, город в Запорожской области уже разбит на 90 процентов. Оккупанты умышленно уничтожают гражданскую инфраструктуру и целят у гражданских людей, которые до сих пор остаются во фронтовом населенном пункте, говорится в ТСН.

В городе, который ежесуточно обстреливают оккупанты, даже ярые атеисты начинают верить в высшие силы, говорят местные. Оккупанты разбивают Орехов управляемыми авиационными бомбами.

На своей избитой машине Станислав с женой ежедневно ездят по городу подвергаясь опасности и кормят сотни животных, которых бросили хозяева. “Опекаемся, наша семья минимум 200 собачек. Все зависит от обстрелов, мы максимально не можем сказать, едем по городу, видим животное, позвали, покормили”, — говорит мужчина.

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Супруги Франков вывезли из города родителей и своего ребенка, а сами вернулись в ад. Помогают и спасают домашних питомцев. Деньги на корма бросают простые люди на страницу в сетях. "Не можем бросить наших подопечных, наших маленьких друзей, на кого мы их оставим. Привыкается, ты уже слушаешь оттуда выход, надо как-то реагировать, или присесть”, — говорит Алена.

Каждый день в городе появляются новые воронки, разбитые здания и тонны битого кирпича. Казалось бы в руинах и в пустых домах уже нет жизни, но это не так. Гражданские остаются и даже работают коммунальщики.

Дом Василия горел 9 раз, и он до сих пор остается в городе. Семью вывез, а сам торгует – продает овощи, чтобы хоть как-то прожить. "Я здесь каждый день, вы же слышите, что делается, выживаем", — говорит мужчина.

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