"Орешник" на Киев: эксперт рассказал, сколько ударов может нанести армия РФ новой ракетой

Может ли Путин ударить "Орешником" по Киеву / © ТСН.ua

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По сети ширится информация о том, что Путин распорядился определить цели в Киеве для нанесения удара баллистической ракетой «Орешник».

Эксперты считают, что это очередная попытка устрашения со стороны российской пропаганды. Детальнее об этом выяснял ТСН.ua.

Пугалки или реальная угроза?

Авиационный эксперт Валерий Романенко считает, что эти угрозы не имеют реальной почвы.

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«Как по мне то „новости об „Орешник“ были российской заготовкой. Чтобы в СМИ закричали, что все пропало — сейчас прилетит к нам Орешник и все здесь уничтожит. Да, был удар этим оружием по Днепру, но ничего он там не уничтожил. Конечно, нам не показывали всех последствий удара, но катаклизмов мирового уровня там не произошло», — отмечает Валерий Романенко.

«Орешник»: реальные возможности России

При этом авиационный эксперт говорит, если у Путина готовая к использованию ракета «Орешник», он ее обязательно применит. Однако, по оценкам эксперта, у России есть ограниченные возможности для производства таких ракет.

«Здесь следует понимать логику противника. Если Путин уже однажды нанес удар „Орешником“, то будут еще подобные удары, но по мере того, сколько таких ракет сможет нанести РФ. Замечу, что новый тип баллистических ракет внедряется в серийное производство несколько лет. Соответственно, до конца нынешнего можно ожидать еще 1-3 удара „Орешником“, вряд ли больше. Темпы серийного выпуска, например ракет „Тополь-М“ начинались именно с шести в год, и это после восьми лет испытаний!», — объясняет Валерий Романенко.

Эксперт отмечает, что «Орешник» — это российская экспериментальная ракета, и нет гарантий, что она долетит до цели и не упадет где-нибудь на голову россиянам «по дороге», например, в Краснодарском крае или Ставрополье.

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Риски и опасность

Главная проблема состоит в том, что Украина пока не может сбивать эти баллистические ракеты.

«С этим действительно есть проблемы. „Орешник“ поднимается на высоту более 100 километров и с оттуда уже пикирует к цели. Из-за их скорости, габаритов и ряда других параметров, мы не можем мониторить весь полет этой ракеты. К сожалению, даже Patriot здесь не поможет», — говорит Валерий Романенко.

Кстати, некоторые эксперты сомневаются в самом существовании «Орешника», считая это продуктом российской пропаганды.

«Факт прилета был. Возможно, это и не был „Орешник“, а какая-нибудь экспериментальная ракета. Но будем исходить из того, что баллистические ракеты средней дальности у россиян есть, но только единицы. Россияне будут их использовать против Украины, потому каких тормозов в этой войне у них нет», — добавляет авиационный эксперт.

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Ответ Украины: защита и удары по врагу

Специалист отмечает, что Украина не может отказаться от ударов по российским военным целям, иначе нас просто уничтожат. А россияне, если не бить по производству их ракет и дронов, и дальше будут наращивать количество.

«Здесь лучший вариант, смириться с мыслью о том, что у Путина есть „Орешник“ и во время воздушной тревоги направляться к укрытию, или хотя бы не забывать о „правиле двух стен“. Собственно, как каждый день, когда к нам прилетают российские дроны, баллистика и крылатые ракеты», — заключает Валерий Романенко.

Ранее российские пропагандисты заявили о приказе Путина по поводу удара «Орешником» по Киеву, как ответ на потенциальные атаки ВСУ в Москве.

В свою очередь аналитики назвали важные предвестники возможного удара «Орешником» по Киеву.

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