Организаторы "Мисс Украина" не могут найти 25 конкурсанток с идеальной репутацией: что случилось

Организаторы "Мисс Украина" не могут найти 25 конкурсанток с идеальной репутацией: что случилось

Кроме кастингов в регионах, девушки могут заполнить анкету на сайте "Мисс Украина".

Организаторы конкурса "Мисс Украина" столкнулись со сложностями: не могут найти 25 конкурсанток с идеальной репутацией. Так как партнеры конкурса сейчас американцы, они требуют жестких условий отбора. Девушки должны быть без имплантов, наколотых губ, наращенных волос и без татуировок.

Еще какие требования к претенденткам на конкурсе, рассказали в ТСН.Ранок 2 июля.

Кастинг на главный конкурс красоты "Мисс Украина" сейчас происходит в Харькове. Желающих десятки: девушки незамужние возрасте от 17 до 26 лет, рост от 168 см. Кастинг проводят директор конкурса и бывшие мес. Отбор, говорят строгий, ибо кроме красоты, должен быть высокий интеллектуальный уровень. Не должно быть татуировки, подколоть губ и имплантатов, потому что после конкурса девушек надо выводить в люди.

Кроме кастингов в регионах, девушки могут заполнить анкету на сайте "Мисс Украина". Возможно, их позовут на собеседование. Впрочем, жалуются, часто получают реальность далекую от ожидания, потому что девушки "очень любят фотошоп".

Одна из основных проблем, которая портит репутацию конкурса, говорит директор, — это предоставление девушками эскорт-услуг. Это категорически запрещено. Чтобы установить это, проверяют соцсети и ставят немало вопросов. "Мы спрашиваем о каких-то интеллектуальных и моральных ценностях. Если она спрашивает о стоимости участия, о том, какие перспективы финансовые даст ей победа в конкурсе, то это совсем другое", — отметила Вероника Шипцова, директор конкурса.

Новости Украины: организаторы конкурса "Мисс Украина" не могут найти 25 конкурсанток с идеальной репутацией

Многие девушки, идя на кастинги не понимают, что после них будет куча работы: посещение культурных мероприятий, благотворительность и спортивный лагерь — подготовка к самому конкурсу. Это также отсеивает много претенденток. Если на Мисс мира попадет девушка с запятнанной репутацией, это дискредитирует всю страну.

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