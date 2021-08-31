Оргия в Кирилловке и неудержимая страсть в Одессе: почему туристы все чаще занимаются сексом в общественных местах

Оргия в Кирилловке и неудержимая страсть в Одессе: почему туристы все чаще занимаются сексом в общественных местах

После долгого карантина пары атакуют курорты в поисках новых сексуальных эмоций, однако за это предусмотрена административная ответственность.

Украинские туристы устроили себе горячее лето. Отдыхающие решили максимально наполнить отпуск приятностями и стали героями соцсетей. Все благодаря... сексу. Им они занимались не только за закрытыми дверями, но даже на заполненных людьми пляжах. Любовные утехи на видео снимали случайные свидетели. Ролики они впоследствии загружали в Интернет.

ТСН.ua собрал все пикантные эпизоды лета 2021-го года и узнал, что отдыхающим грозит за такое времяпрепровождение в общественном месте.

Оргия в Кирилловке

В одном из развлекательных заведений курортной Кирилловки туристы устроили оргию. Там для посетителей организовали конкурс, призом в котором была бутылка спиртного. По сценарию, участникам, которые разбились на пары, нужно было под музыку раздеться и имитировать половой акт. Некоторые из них так увлеклись, что буквально начали заниматься сексом. На что, со своей стороны, бурно реагировала публика.

Очевидцы сняли на видео забавы взрослых и выложили в социальные сети. Там ролик в считанные часы набрал сотни комментариев. В самом же заведении впоследствии сообщили, что "вечер был незабываемым". Между тем в полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье о хулиганстве.

Страсть на вещевом рынке

В Жмеринке Винницкой области мужчина с женщиной занялись сексом среди бела дня на территории бывшего вещевого рынка. Пара спустилась за парапет, обнажилась и отдалась интимной близости в то время, как над ними стояли женщины с детской коляской. Видео их близости тоже впоследствии попало в социальные сети.

Развлечения на высоте 25 этажа

В Одессе отдыхающие время тоже не теряли. Там пара занялась интимом на балконе 25 этажа. "Прекрасный вид" привлек не только молодых людей, но и очевидцев, которые не упустили возможности снять на видео "романтический вечер".

С учетом того, что сексом пара занималась, по сути, у себя дома, пользователей Сети их времяпрепровождения все же возмутило. "Неужели нельзя это делать у себя в квартире. Дети же еще могут не спать", — отметили в комментариях к публикации.

Горячий отдых в Железном Порту

На курорте в Херсонской области туристы из Днепра занялись сексом на местном пляже. Пару не смутило, что они находятся в общественном месте, а рядом с ними играют дети. Парень и девушка разделись догола и вступили в половую связь.

Не обошлось и без операторов, которые сняли происходящее на камеру и потом выложили в Интернет, где ролик буквально за несколько часов набрал сотни комментариев и десятки тысяч просмотров.

Со своей стороны в комментариях под видео мнения разделились. Один говорят, что подобное поведение в общественных местах аморально, другие критикуют и автора видео, который не постеснялся снять половой акт.

Почему произошел сексуальный бум

Психологи выделяют несколько причин, из-за чего произошел сексуальный бум летом 2021 года. В первую очередь пары хотят разнообразить свою интимную жизнь и задействовать новые места для близости. Однако повлиял на них и карантин, связанный с пандемией коронавируса.

"Люди действительно стали чаще заниматься сексом на улице. Такая специфика есть и она связана с постковидными настроениями. Пары устали сидеть дома, столкнулись с сексуальной скукой, поэтому вышли на публику. К тому же это связано с тем, что они хотят получить новые сексуальные переживания", — объясняет ТНС.ua психотерапевт Оксана Наливайко.

Вторит ей и психолог Дарья Литвиненко. По ее словам, к сексу в общественных местах пары прибегают для того, чтобы получить экстремальные ощущения.

"Секс в общественном месте, в данном случае, на пляже — это взрыв чувств и эмоций. Чаще всего инициаторами таких вещей становятся мужчины, которые хотят продемонстрировать девушке свою состоятельность, показать свое эго. Кроме этого, подобными проявлениями в общественных местах хотят разнообразить свою интимную жизнь пары. В такие моменты у них идет выброс адреналина", — добавляет психолог Дарья Литвиненко.

Что говорит закон

По словам экспертов, занятие сексом в общественном месте — это прямое нарушение законодательства. За это можно получить штраф или даже арест до 15 суток.

"Пляж — это общественное место. Понятие "нудистского пляжа" в украинском законодательстве нет. Поэтому на общих основаниях это публичное место. Занятия сексом в общественном месте — административное правонарушение, которое квалифицируется по статье 173 ("Мелкое хулиганство") КоАП. За это предусмотрен штраф от 51 до 119 гривен или административный арест на срок до 15 суток", — подчеркивает адвокат Игорь Степанов.

Кроме того, под ответственность попадают не только люди, которые не сдержали страсти, но и операторы. Причем им, за создание интимной контента, грозят куда более серьезные последствия.

"Съемку полового акта, без разрешения задействованных лиц, можно квалифицировать как вмешательство в личную или семейную жизнь. Без их согласия этого делать нельзя, кроме случаев, определенных законом. В случае нарушения правил предусмотрена уголовная ответственность, максимальный вид которой — ограничение свободы на срок до трех лет", — акцентировал Игорь Степанов.

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