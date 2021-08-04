Оригинал Конституции Орлика и булава Мазепы: как в Киеве готовятся встречать музейные раритеты из Швеции

Оригинал Конституции Орлика и булава Мазепы: как в Киеве готовятся встречать музейные раритеты из Швеции

Выставки с экспонатами такого уровня в Украине еще не было.

Через две недели из Швеции в Киев впервые привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика и гетманскую булаву, которая могла принадлежать Ивану Мазепе. Музейщики говорят, что выставок такого уровня в Украине до сих пор не было.

О том, как готовятся в заповеднике "София Киевская" к появлению уникальных экспонатов, говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Оригинал так называемой Конституции Орлика, которую историки считают первой в мире конституцией, сохранился в двух экземплярах. Один из них — в России, другой, составленый на латыни — в Национальном архиве Швеции. Именно его и увидят украинцы.

За последние триста лет раритетный документ не пересекал шведскую границу, поэтому даже оценен для страхования он не был. Стоимость этого экспоната боятся называть вслух.

Соответствующими ценности этих экспонатов будут и меры безопасности в заповеднике "София Киевская". Здесь будут установлены беспроводные камеры наблюдения и датчики движения в самом соборе, еще три круга безопасности — по его периметру.

"Физическая охрана у витрины с экспонатом, физическая охрана по периметру заповедника, кнопка вызова оперативной группы, круглосуточная система сигнализации витрины и круглосуточная сигнализация самого собора", — перечисляет первый заместитель генерального директора заповедника Вадим Кириленко.

Чтобы соблюсти все требования шведской стороны, в заповеднике пришлось выделить несколько помещений под пункты наблюдений и проложить несколько десятков метров новых коммуникаций.

Кроме Конституции Орлика и упомянутой гетманской булавы, из Швеции прибудут пять универсалов и клейноды.

Как отметила генеральный директор Национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская, система допуска посетителей для осмотра экспонатов будет обычной. Но, при условии большого наплыва посетителей, придется контролировать режим температуры и влажности.

"У нас для этого есть система мониторинга. Если она будет указывать на "красную зону", мы будем прекращать посещение и давать собору отдохнуть ", — пояснила она.

Место будущей витрины, на которой будут экспонировать Конституцию Пилипа Орлика, определяли так, чтобы было удобно обойти вокруг — будет происходить так называемый круговой обзор памятника.

Торжественное открытие выставки состоится 16-го августа. Увидеть уникальные экспонаты в Софийском заповеднике можно будет в течение следующих трех месяцев.

Новости Украины: в "Софии Киевской" готовятся к выставке с оригиналом Конституции Пилипа Орлика

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