Oркестр, балет и хор под открытым небом: Львовская опера торжественно открыла новый театральный сезон (видео)

Нынешний сезон театралы начали фольк-оперой Станковича "Когда цветет папоротник".

Львовский театр оперы и балета имени Соломии Крушельницкой торжественно открыл новый — сто двадцать второй — театральный сезон.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

За два часа до начала первого спектакля возле театра постелили красную дорожку. По обе стороны от нее разместились музыканты и хористы, а по центру площади танцевали участники балетной труппы.

На такой концерт собралась более сотни людей, для них звучали известные мелодии Чайковского, Лысенко, Верди.

Открыли новый театральный сезон феерией "Когда цветет папоротник" Евгения Станковича. А впереди еще премьеры и много сюрпризов.

"Наш состав качественно обновился и очень существенно, представьте себе мы набрали прекрасных музыкантов, солистов оркестра. Это можно увидеть на таких спектаклях как "Лебединое озеро", которое сейчас дышит свежей кровью и молодыми артистами... В "Кармен" планируются премьеры солистов", — говорит руководитель музыкальной части Львовского национального театра оперы и балета Иван Чередниченко.

Директор Львовского национального театра оперы и балета Василий Вовкун отметил, что сейчас работает весь зал, то есть 1000 мест. По его словам, на открытии нового сезона был аншлаг.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку