Оружие для Украины и резкие заявления Трампа о Путине: чего ожидать от США

Трамп изменил риторику о Путине / © ТСН.ua

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Дональд Трамп рассматривает возможность передать Киеву еще одну систему противовоздушной обороны Patriot.

Тем временем, президент Зеленский поручил руководителям Минобороны и Генштаба активизировать все контакты с американской стороной по оружию. Киев надеется на результаты этих контактов уже в ближайшее время. Заговорил Дональд Трамп и о санкциях против России.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Екатерины Федорченко.

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В Госдепе США заявили о возобновлении поставок оружиядля Украины. Кроме того, в Италии состоятся переговоры между американскими и украинскими чиновниками, на полях конференции по восстановлению Украины. Встречи политических и военных команд с американцами уже на этой неделе анонсировал и президент Зеленский: «Поручил министру обороны Украины и Главкому активизировать все контакты с американской стороной. Мы имеем сейчас необходимые политические заявления и решения, и нужно их как можно быстрее реализовать для защиты наших людей, для защиты наших позиций.

Политические заявления, о которых упомянул президент — это в частности короткое сообщение Пентагона. На своем сайте тот отметил — «по приказу президента Трампа министерство обороны направляет дополнительное оборонительное оружие в Украину, чтобы Украина могла себя защищать, пока мы работаем над установлением прочного мира и прекращением убийств».

Впрочем, из этого сообщения совсем не ясно, о каком именно оружии идет речь, и когда его передадут. Ранее Вашингтон остановил в Польше передачу Киеву вооружения, выделенного еще Джо Байденом. По сообщениям, решение принял Пентагон — не согласовав с администрацией Трампа. По данным The Wall Street Journal, американский президент в общении с украинским заявил, что не приказывал останавливать поставки оружия.

Во время общения с прессой президент США прибегает к резким заявлениям в сторону России. Мол, во время телефонных разговоров с ним Путин ведет себя любезно, но это не имеет никакого значения.

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«Если честно, Путин постоянно нам говорит кучу глупостей. Он всегда очень вежлив, но это оказывается бессмысленным», — сказал Трамп.

Ответил президент США и относительно новых санкций. Соответствующий законопроект, который предусматривает мощный удар по военной машине страны-агрессора, сегодня будет рассматривать Конгресс США. Документ имеет уже двухпартийную поддержку, и более восьми десятков голосов. И предусматривает 500% пошлины для стран, которые покупают российскую нефть. А еще — предоставит широкие полномочия президенту — отменять и вводить эти ограничения против Москвы. На вопрос, подпишет ли Трамп такой закон, президент США ответил — внимательно рассматривает возможность санкций в отношении России.

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