Оружие как инструмент давления: принуждают ли США Украину к капитуляции

Помощь от США / © Getty Images

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Вашингтон неожиданно приостановил передачу некоторых видов вооружений Украине , даже того, которое уже находилось в Европе, в нескольких километрах от украинской границы. Станет ли это болезненным ударом по фронту? Какое именно вооружение задержали, и почему именно сейчас? Как критической остается зависимость Киева от американской поддержки? И главное, пытается ли новая администрация Трампа заставить Украину к уступкам? О рисках и сценариях – в эксклюзивном анализе TSN.ua.

Украина критически зависима от США?

2 июля западные СМИ массово начали публиковать сообщения о том, что США приостанавливают поставки некоторого вооружения в Украину из-за опасений относительно уменьшения собственных запасов оружия США. Издание Politico отметило, что такое решение стало неожиданностью даже для многих информированных лиц в Вашингтоне , включая членов Конгресса и представителей Государственного департамента.

Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований Пента в комментарии TSN.ua рассказал, что передача вооружения из США в Украину уже приостановлена. Это произошло совершенно внезапно, якобы из-за внутреннего аудита и экономии вооружения для американских арсеналов. Фесенко предполагает, что частично в отношении некоторых видов вооружения такая причина действительно может существовать.

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«Например, я слышал о таком отношении энитно-ракетных комплексов Stingers еще в 2023 году. Были заявления, что их мало осталось и производство небольшое. Кто знает, возможно, они уже теряют актуальность и их эффективность не слишком высока в условиях современных видов вооружения. Тем не менее, для нас это проблема, особенно это касается противовоздушной обороны (ПВО). Речь идет о небольшом пакете помощи, не слишком значительном по объему, однако приостановлены поставки того, что уже было выделено. Именно это ключевая причина. Я считаю, что проблема именно в этом», — говорит политолог.

Он подчеркнул, что приостановлены поставки небольшого, но критически важного пакета помощи, выделенного еще администрацией президента Байдена. По мнению Фесенко, именно в этом главная проблема: некоторые представители Пентагона, возможно, решили пересмотреть безвозмездные поставки вооружения. Он не исключает, что часть приостановленного вооружения может быть поставлена Украине, но уже на коммерческой основе.

Фесенко провел параллели с шестимесячной паузой в американской помощи (блокировка в Конгрессе), когда Украина не получала военную поддержку от США. Тогда зависимость Украины от американской помощи была больше, и ситуация была более сложной. Однако он подчеркнул, что потеря Авдеевки не была прямым следствием прекращения американской помощи, а скорее результатом тактических ошибок. В настоящее время главная проблема состоит в том, что Украина не получает новой помощи от США после избрания Трампа президентом, получая только «остатки» предыдущих решений.

«Они поступали к нам, хотя в марте и был короткий перерыв. Остатки американской помощи от администрации Байдена продолжали поступать.

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Фесенко считает, что на данный момент ситуация не критическая, поскольку на фронте уже научились функционировать без американской помощи, в значительной степени благодаря боевым дронам, 90% которых производится в Украине, а 10% в Европе.

«И это связано с тем, что с прошлого года, точно можно сказать, главное средство поражения на фронте – это не артиллерия, не HIMARS.

РСЗО HIMARS

могут поразить цель, как сейчас ударили по Курску и поразили одного из российских командиров и штабных офицеров. Россияне, к сожалению, то же делают, только баллистическими ракетами. Но большинство потерь на фронте уже более года наносятся боевыми дронами, беспилотниками. Даже не артиллерией, не другими средствами поражения, а именно боевыми беспилотниками», – объяснил Фесенко.

Однако критическая зависимость от американского вооружения остается в отношении систем противовоздушной обороны, особенно Patriot, поскольку Украина не имеет эффективной замены для борьбы с баллистическими ракетами. Проблема не только в самих системах Patriot, но и ракетах к ним, говорит политолог. Также есть потребность в артиллерийских снарядах и боевых бронемашинах. Фесенко отметил и важность спутниковой информации, предоставляемой США и критической для украинских систем ПВО. И отмечает, что ограничений на этот счет нет.

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Беседа Трампа и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни может состояться его разговор с президентом США Дональдом Трампом .

Запрос на разговор между президентами Трампом и Зеленским, по словам Фесенко, появился после того, как стало известно о приостановлении поставок американского оружия, уже находившегося в Польше. Речь идет о небольшой партии, включая около 30 ракет для Patriot. Хотя Patriot не используется ежедневно и преимущественно против баллистических или крылатых ракет и самолетов, эта остановка вызвала беспокойство.

Уже прошли контакты с администрацией Трампа, Министерством обороны США и Госдепартаментом, что привело к договоренности об этом разговоре. Фесенко предполагает, что возобновление поставок, скорее всего, произойдет, но вооружение будет предоставляться уже на платной основе.

Но это было ожидаемо. Мы получали остатки оружия, которое нам предоставляли при администрации Байдена. После завершения этих поставок помощь, так или иначе, могла быть только платной. Ведь новых решений о предоставлении нам оружия, тем более об экономической помощи со стороны Трампа нет и не будет. Период бесплатной поставки оружия закончился. Продолжение следует только за деньги», — подчеркнул он.

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Какое оружие могут предоставить только США?

Исполнительный директор и соучредитель аналитического центра «Украинский институт будущего» Анатолий Амелин в комментарии TSN.ua рассказал, что Соединенные Штаты имеют ограниченные военные ресурсы, что делает невозможным одновременное ведение или поддержку боевых действий по нескольким направлениям. По его мнению, приостановка поставок оружия Украине была лишь вопросом времени, зависимым от имеющихся запасов в США. Он считает, что коммуникация по этому решению была неэффективной, что «ввело всех в ступор», и подытожил, что это свидетельствует об отсутствии системной политики и несогласованных действиях, создающих риски не только для Украины, но и для Европы, и даже для самих Соединенных Штатов, ведь Америка выглядит как непредсказуемый партнер.

Комментируя фразу New York Times о том, что США выходят из войны, Амелин объяснил, что Соединенные Штаты не являются непосредственной стороной военных действий, а лишь поддерживают одну из сторон.

«Фраза „выходят из войны“ означает, что они были в войне. А они не являются стороной военных действий, они являются стороной, поддерживающей одну из сторон. Да, они не поставляют вооружения, но занимаются экономикой с Россией. Мы изучали, как чувствуют себя на американском рынке российские товары. К примеру, российский агросектор имеет более привилегированные возможности, чем украинские компании. Это же касается сектора Critical Raw Materials. Экономические отношения России и Америки немного стали меньше во время войны, но они не исчезли. Потому что это бизнес, ничего личного, как говорится», — говорит Амелин.

Эксперт отметил, что American Enterprise Institute еще в 2024 году проводил исследования. Оно показало, что поражение Украины было бы не выгодным для США, поскольку это привело бы к необходимости расходов американцам более чем на 800 миллиардов долларов на поддержку Европы.

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«RAND Corporation производили анализ возможных сценариев событий. Они также отмечали, что Америке невыгоден проигрыш Украины. Поэтому я не могу утверждать, что США уходят из войны, ведь они не были в войне. Но американские интересы, в частности, в стабильности региона, в стабильности Украины. И мы видим, как Трамп пытается давить на Украину и Россию. Но почему-то, мне кажется, на Киев он давит в 3-4 раза больше, чем на Москву. Однако это уже немного другая история», – добавляет Амелин.

По официальным данным, Украина обеспечена собственными средствами ведения боя и безопасности приблизительно на 40%.

«Более того, помощь, которую оказывают некоторые европейские страны, покупается в США и поставляется Украине. Поэтому могу сказать, что зависимость от Америки остается критической, — говорит эксперт.

Он считает, что зависимость Украины от США остается критической, особенно в вопросе защиты неба, поскольку Patriot — это американское производство, и ни одна другая страна мира не может поставлять Украине ракеты в эти системы без специального согласия США.

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«Поэтому это критический вопрос. Что касается других средств, некоторые типы ракет нам очень нужны. Но Украина постепенно уже начинает производить свои ракеты самостоятельно. Я говорю о длинном „Нептуне“, о привычном „Нептуне“. У нас уже есть ракеты-дроны, и мы понемногу начинаем замещать западную импортную продукцию собственным производством. Понятно, что объемы пока не те, и ТТХ тоже отличаются, но это лучше, чем ничего не иметь. Поэтому главное, где мы зависимы от американцев – это небо. Защита нашего неба», – добавляет эксперт.

Амелин также напомнил, что Россия весной проводит наступление на украинские позиции, и ситуация остается тяжелой. Тем не менее, ситуация с боеприпасами в этом году лучше, чем в прошлом. Ссылаясь на официальные источники, он отметил, что у Украины есть запасы боеприпасов по меньшей мере на два месяца. Увеличение украинского производства поможет восполнить дефицит. Украинская индустрия производства дронов также активно помогает армии, появляются новые образцы и количество производства. Потому, по его мнению, ситуация будет тяжелой, но Украина сможет бороться.

США хотят политические уступки от Украины?

По словам украинских чиновников, говоривших с The Economist, США остановили поставки всей военной помощи, включая снаряды и запчасти. Издание называет приостановку поставок оружия «зловещим» и отмечает, что вряд ли можно было выбрать самое плохое для этого время, поскольку в последние недели Украина пережила одни из самых масштабных воздушных атак со стороны России. Отмечается, что Пентагон представляет свое решение как ограниченное и временное, однако украинские чиновники подозревают, что за ним стоят усилия администрации президента США Дональда Трампа. Таким образом, Вашингтон может пытаться выдавить из Украины политические уступки, как это уже было в начале марта.

Дата публикации 08:07, 02.07.25 Количество просмотров 89 США заморозили поставки ракет для Patriot и HIMARS Украине

Анатолий Амелин отметил, что Дональд Трамп может использовать помощь в снабжении Украины инструментом давления. Однако он убежден, что Владимир Зеленский «точно не будет сдавать интересы Украины», как это уже неоднократно демонстрировал. Он также отметил, что украинская нация поддерживает своего президента, что дает ему возможность оказывать давление на партнеров или требовать лучших условий поддержки Украины. Относительно возможных уступок, о которых может идти речь, Амелин отметил, что позиция агрессора предполагает капитуляцию Украины, уменьшение численности армии, демобилизацию, создание широкой демилитаризованной зоны, а также уступки по русскому языку и церкви. Украинская сторона, напротив, стремится освобождения своих территорий и возможности самостоятельно выбирать свой путь. Россия также требует решения вопроса о НАТО.

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«Я считаю, что в отношении определенных уступок с украинской стороны — в вопросе НАТО может быть, если не снято с повестки дня, то отсрочено на более поздний период, с осознанием того, что в Альянс нас пока никто не ждет, а с европейцами нам необходимо выстраивать собственную систему общей безопасности и обороны», — пояснил он.

Второе, что может быть, это вопрос временно оккупированных территорий. Украина никогда не признает их российскими, но этот вопрос может быть снят с публичной повестки дня на время, потенциально. Однако Украина точно не будет демилитаризована. Амелин подчеркнул, что Россия только увеличивает объемы производства собственной военной продукции и количество дронов, которые забрасывает в Украину, поэтому Киев должен еще больше производить системы защиты.

Он резюмировал, что некоторые политические вопросы могут быть «поставлены», но не системно. Украина «не даст тех позиций реализовать, которые хочет Россия, от слова вовсе», поскольку понимает, что любые незначительные уступки могут привести к еще большим требованиям в будущем.

Почему США приостановили помощь?

Андрей Гнатуш , один из соучредителей центра подготовки операторов БПЛА «Академия Дронариум» в комментарии TSN.ua выразил мнение, что США стремятся «переломить» Украину и заставить ее действовать согласно их интересам, используя конфликт для поднятия собственных экономических показателей и переустройства ВПК.

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Мы видим, что в свое время они первыми расконсервировали свои заводы и передали нам разнообразное вооружение. Не буду комментировать это с точки зрения глобальной политики, но могу высказать суждение с учетом того, какое вооружение поступало и в каком состоянии. Это были совсем не передовые образцы, но спасибо и за это», — заметил он.

Гнатуш считает, что США стремятся контролировать украинские ресурсы, управление, финансовые потоки и глобальную внешнюю политику Украины, в частности оборвать связи с Китаем. Гнатуш подчеркнул, что Украина является субъектом, и ее власти продемонстрировали свою независимость, что вызывает «легкий шантаж» со стороны определенных сил. Он напомнил, что США являются гарантами безопасности Украины по Будапештскому меморандуму.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что наибольшая потребность в системах Patriot / © Украинский милитарный портал

Гнатуш призвал не драматизировать ситуацию, поскольку у Украины есть поддержка Европы, которая заинтересована в ее устойчивости. Он отметил, что в мире происходит перевооружение с акцентом на БПЛА, где Украина играет одну из наиболее прогрессивных ролей. Более 83% поражения живой силы и технической базы противника происходит именно посредством БПЛА, что уменьшает зависимость от традиционного вооружения.

«Поэтому такой страшной зависимости, какой она была в самом начале, по состоянию на сегодняшний день уже нет. Финансирование, да, это болезненный вопрос. Но в свое время нас сажали на определенные поставки как на иглу, гарантируя их бесперебойное осуществление, лишь бы мы не применяли альтернатив. Нет ничего такого по состоянию на данный момент, что нам дают Штаты, чего бы мы не могли получить в той же Европе», — добавил он.

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Гнатуш считает, что Европа может заменить определенные виды вооружений, поставляемых в США. Он добавил, что Patriot не самая прогрессивная система ПВО, и Украина сама является полигоном, где мир учится применять эти системы.

«Эта система, соответственно, после того, как усваивала, например, такой тип поражения со стороны РФ, как „Кинжалы“, „Калибры“, „Шахеды“ — т.е. и продают по миру. Миром правят деньги, господа, миром правят интересы, а не отойти в отбой. какой-нибудь хайп, шум, куриные войны.

Андрей Гнатуш также прокомментировал заявление волонтера дронового направления Марии Берлинской, которое выразило мнение, что прекращение поставок ракет для ПВО со стороны США является принуждением к постепенной капитуляции, что приведет к необходимости переговоров, когда города будут атакованы сотнями баллистических ракет и тысячами дронов, которые невозможно сбивать.

Он признал, что Европа «проспала» начало, надеясь, что война завершится без их участия, и они считали себя лишь зрителями, не осознавая своей роли.

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«Европейские страны, включатся, перенастроят свои бюджеты. Хотя могут возникнуть некоторые протесты и хаотические события по разделу власти, под угрозой войны эти процессы быстро налаживаются. Значительная часть ВВП будет перенаправлена на перевооружение, а создание совместных предприятий с Украиной позволит им быстро осваивать передовые технические решения и масштабировать их для собственной обороны, параллельно передавая произведенное Украиной для отражения атак противника», - добавил он.

Он также выразил уверенность, что текущая угроза мотивирует команды технических решений, инженеров и новаторов максимально быстро имплементировать перехватчики для уничтожения Шахедов. По его словам, это не фантастика, а реальность, и такие специалисты уже есть. Гнатуш, который сам связан с подготовкой пилотов такого класса, утверждает, что это необходимо масштабировать, и при участии государства это было бы гораздо проще и быстрее, хотя и дорогое удовольствие.

Гнатуш решительно возразил, что это «футбол в одни ворота», указывая на горящие заводы противника. Он подчеркнул, что украинские БПЛА будут лететь все дальше, нести все больше и приводиться все точнее. По его словам, на сегодняшний день зона поражения украинских ударов не уступает возможностям РФ. Если противник перекрывает Украину к границе ракетами и «Шахедами», то Украина соответственно может отвечать им так же, поражая цели в глубине их государства. На будущее Гнатуш предостерег, что кто-либо, кто будет определен законной целью, может быть уничтожен с помощью украинских БПЛА, и это необходимо помнить и понимать. В то же время, он добавил, что это может работать и против Украины, поэтому к таким моментам необходимо готовиться уже сегодня.