Оружие, контрнаступление, выборы: о чем на самом деле был неожиданный визит Энтони Блинкена в Украину

Уже в четвертый раз с начала полномасштабного российского вторжения госсекретарь США Энтони Блинкен приезжает в Киев. Однако впервые остался на ночь, хотя накануне Россия совершила очередную массированную атаку по столице.

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину, призванный продемонстрировать непоколебимую поддержку Украины за год до президентских выборов в Америке, пришелся на российский удар по рынку в Константиновке, где погибли 17 человек, в том числе один ребенок, и 33 были ранены. Об этой трагедии написали почти все американские медиа, а Twitter в очередной раз разразился призывами к Администрации Байдена наконец предоставить Украине ATACAMS. И, по словам украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, американцы анализируют определенные моменты с применением этих ракет перед принятием окончательного решения.

На фоне критики в американских СМИ по поводу медленности украинского контрнаступления, Энтони Блинкен отметил его "хороший прогресс". А Йенс Столтенберг, выступая перед депутатами Европарламента, заявил, что украинцы превышают ожидания снова и снова, посоветовав не указывать украинцам, как воевать, сидя в штаб-квартире НАТО или где угодно. Однако дальнобойных ракет и современных истребителей, которые существенно помогли бы нам в контрнаступлении, мы все еще не имеем.

Во время визита в Украину Энтони Блинкен объявил о новом пакете военной помощи на $1 млрд (в августе, по сравнению с предыдущими месяцами, военная помощь со стороны США сократилась вдвое — ред.), в который вошли боеприпасы с обедненным ураном, что повлекло за собой настоящую истерику в Кремль. А лидеры демократов и республиканцев в Сенате пообещали поддержать запрос президента Байдена предоставить Украине дополнительно $24 млрд. Хотя в Вашингтоне уже прогнозируют, что часть республиканцев может попытаться заблокировать это решение, особенно в Палате представителей, учитывая предвыборную кампанию.

О чем же на самом деле был визит Энтони Блинкена в Украину? Что в Вашингтоне думают о возможности проведения выборов в Украине весной следующего года? Но как это связано с давлением по переговорам с Россией, которое недавно активно обсуждалось в Америке? ТСН.ua анализировал.

Геополитическое измерение: НАТО, зерно и санкции

Необъявленный и достаточно знаковый двухдневный визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев можно назвать подлинным стечением обстоятельств со всех сторон.

Во-первых, 4 сентября во время очередной массированной российской атаки "шахедами" по Измаилу и Рени два дрона упали на территории Румынии — страны-члена НАТО. Официальный Бухарест долго опровергал это. В конце концов, 6 сентября Минобороны страны подтвердило факт падения обломков. На месте уже побывали румынские журналисты, показав кадры обгоревших деревьев и растительности как после сильного взрыва.

Президент Румынии Клаус Иоганнис призвал к срочному расследованию. Если подтвердится, что это действительно обломки российского "шахеда", Румыния сочтет ситуацию "абсолютно неприемлемой". Ну, а генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вряд ли это была преднамеренная атака со стороны России. Это уже не первый раз, когда мы видим достаточно хрупкую позицию НАТО. Запад никак не реагирует на военные провокации России. Российские ракеты уже падали в Польше, ее воздушное пространство недавно пересекли два вертолета со стороны Беларуси. Однако лидерство здесь должны продемонстрировать именно США, которые проглотили ущерб россиянам своего дрона Reaper над Черным морем. Ну а в Румынии тем временем заговорили об эвакуации жителей сел над Дунаем напротив украинских портов.

Во-вторых, двухдневный визит Блинкена в Киев состоялся на фоне подготовки Конгрессом к рассмотрению закона о черноморской безопасности (этот документ уже давно приходился пылью в комитетах на фоне бездействия США и НАТО в Черном море, которое Россия фактически заблокировала и превратила в свое внутреннее озеро). ред.) и сразу после переговоров Реджепа Тайипа Эрдогана с Путиным в Сочи. Президент Турции считал, что сможет договориться с кремлевским "фюрером" о возвращении России в зерновое соглашение.

Эрдоган даже заявлял, что Украине следует "смягчить свой подход к общим шагам с Россией". Речь идет об уступках Москве и фактически размывании западного санкционного режима: подключении "дочки" "Россельхозбанка" к SWIFT (чтобы Россия смогла получать платежи за продажу своего и явно краденого украинского зерна в долларах — ред.) и страхование российских судов, перевозящих зерно. Именно такие предложения содержались в совместном письме Турции и ООН в адрес России.

Правда, Москва требовала еще и размораживания активов российских компаний по производству удобрений в Европе и возобновлению работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса". Однако по всем этим четырем пунктам, не смотря на готовность ООН и Турции пойти на уступки России, позиция Украины жесткая. Киев же предложил Анкаре возобновить работу зернового коридора без России.

"Предложение о работе ("зернового коридора" — ред.) без России передано турецкой стороне. Пока нет окончательного подтверждения (со стороны Турции — ред.). Но поскольку корабли уже идут по территориальным водам Румынии, Болгарии, а также Турции и проходят проливы" без ограничений, это на самом деле рациональный путь", — сказал Боднар.

В-третьих, визит Блинкена в Киев — это еще и хорошая возможность скоординировать позиции Украины и США накануне Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, которую президент Зеленский посетит лично в конце сентября, и где почти наверняка встретится с президентом США Джо Байденом.

Внутренняя кухня: коррупция, оружие, война и "похмелье"

В первом блоке этого текста ТСН.ua описал внешнеполитический фон визита Энтони Блинкена в Украину. Сюда можно еще добавить и намерения северокорейского диктатора Ким Чен Ина посетить Владивосток, чтобы лично обсудить поставки боеприпасов в Россию, как об этом написала The New York Times.

По словам Блинкена, это признак отчаяния Кремля. Однако, понятно, что без молчаливого согласия на это Китая, прямой военной помощи России со стороны КНДР не было бы. В июне во время визита в Пекин Энтони Блинкен заявил об заверении Китая не предоставлять России оружие. В то же время, Пекину ничего не мешает, например, делать это из-за КНДР. Уже появлялась информация о том, что на бердянском направлении россияне использовали боеприпасы иранского и китайского происхождения. Поэтому США могли бы занять более жесткую и решительную позицию.

"Похмелье". Однако украинские СМИ и соцсети обсуждали совсем другое. Наверняка топновиной стали слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы к Энтони Блинкену, сидя в киевском McDonald's с одной порцией картофеля фри на двоих: "Когда я был студентом, моя лучшая еда с похмелья была из McDonald's. Очень редко, конечно. в McDonald's и покупал дабл-чизбургер, большой круг, и это был мой похмельный завтрак». В свою очередь Блинкен ответил: "Со мной такого никогда не было".

Эта фраза Кулебы возмутила украинские соцсети, мол, говорить такое недипломатично. Эксперты отмечают, что в этом нет ничего плохого, ведь Кулеба и Блинкен неоднократно публично называли друг друга друзьями.

Коррупция. Второй наиболее обсуждаемой темой стала борьба с коррупцией и кадровые перестановки в Минобороны. Так совпало, что как раз накануне визита Энтони Блинкена в Украину, Верховная Рада приняла закон о возобновлении электронного декларирования состояния чиновников во время военного положения. Однако, как всегда, это сделала наполовину: декларации вернули, но на год закрыли к ним доступ, лишив общество механизма общественного контроля. Петиция к Зеленскому ветировать этот закон уже набрала 83 тыс. голосов. И, судя по утечкам из ОПУ, президент таки это сделает.

Также именно во время приезда Энтони Блинкена в Киев, Верховная Рада назначала Рустема Умерова новым министром обороны на фоне отставки Алексея Резникова и скандала с летними или зимними золотыми куртками для ВСУ по втрое более высоким ценам. И это после предварительного журналистского расследования о "яйцах за 17 грн за штуку" для украинской армии. Резников все эти упреки называет манипуляцией. Однако его отставка с должности министра обороны и назначения Умерова расколола всех: общество, депутатов и даже экспертное сообщество. Это можно было увидеть по многочисленным постам и комментариям в Facebook.

Привлечь виновных к ответственности вправе только суд и следствие. Однако, как бы то ни было, абсолютно все западные медиа связали отставку Резникова с коррупционными скандалами по закупкам для армии.

Поездка Блинкена, о которой не было объявлено заранее по соображениям безопасности, состоялась в тот момент, когда правительство Зеленского ведет все более публичную борьбу с коррупцией. Некоторые законодатели в США и Европе ссылались на эту проблему, а также на изнурительные темпы контрнаступления Киева по возвращению оккупированных Россией территорий, выражая сомнения в продолжении расходования миллиардов на вооружение и поддержку Украины. Это давит на Зеленского и Администрацию Байдена, чтобы они продемонстрировали прогресс в борьбе со взяточничеством", — написала The New York Times.

Войны и выборы. The Washington Post, например, прямо связала визит Блинкена с призывами в адрес Украины подумать о возможности переговоров с Россией:

"Блинкен, близкое доверенное лицо президента Байдена, является одним из самых решительных сторонников Украины в Администрации (очевидно в отличие от директора ЦРУ Уильяма Бернса и советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана — ред.), неоднократно подталкивая официальных лиц в стране и за рубежом совершенное оружие и подавляя призывы к прекращению огня путем переговоров с Москвой.

CNN пишет, что через Блинкена Администрация США хотела узнать из первых рук о планах Сил обороны Украины относительно контрнаступления на ближайшие недели. The Wall Street Journal даже отмечает, что медлительность контрнаступления, успешность которого, как пишет газета, движется на октябрь-ноябрь, породила "трение" между Киевом и Вашингтоном.

Все американские СМИ, как и западные аналитики и эксперты, отмечают, что с приближающимися президентскими выборами в США давление европейских союзников на Америку по продолжению поддержки Украины усиливается. В Европе опасаются, что по мере обострения политической борьбы с республиканцами Администрация Байдена может сократить объем помощи Украине.

Однако, по поводу выборов, речь идет не только о президентской кампании в США, но и о возможности проведения выборов в Украине. Все началось с заявления сенатора-республиканца Линдси Грэма во время его визита в Киев 24 августа: "Я считаю, что Украине пора сделать следующий шаг в становлении демократии, а именно – провести выборы в 2024 году". Эти его слова прозвучали как гром среди ясного неба, ведь украинская Конституция прямо запрещает проведение любых выборов в условиях войны. К тому же непонятно, как обеспечить голосование миллионов украинцев за рубежом. Однако своим заявлением о походе на второй срок президент Зеленский лишь подогрел слухи о выборах, которые и так активно циркулировали в украинском политикуме.