"Оружие, которое сбивает все дроны, в Украине уже есть": Игорь Луценко о тысяче беспилотников за атаку и защиту Киева

Игорь Луценко рассказал, какой будет дальнейшая война дронов

Россия наращивает производство беспилотников и готовится к атакам масштабом в тысячу дронов за один раз. Пока враг пытается превратить такие удары в повседневную реальность, Украина удерживает технологическое преимущество благодаря Starlink.

Почему над Киевом до сих пор формально запрещено использовать дроны-перехватчики, как защитить железную дорогу от охоты на эшелоны и целесообразно ли строить зенитные башни — в интервью ТСН.ua рассказал Игорь Луценко, военнослужащий, соучредитель «Центра поддержки аэроразведки».

Игорь Луценко

«Тысяча дронов в день — реальность, к которой нам следует готовиться»

— Россия использовала во время одной из последних атак по Украине почти тысячу дронов. Могут ли такие атаки становиться постоянными?

— Да, безусловно, нам нужно быть готовым к тому, что такие атаки будут постоянными. То есть периодически будут такие дни, когда к нам будет прилетать примерно тысяча дронов и плюс еще какое-то количество ракет. Россия ранее декларировала свое стремление и по факту пытается выстроить это как мощность. Следовательно, нам следует к этому готовиться.

— Сможет ли Украина атаковать РФ в ответ таким же количеством дронов? Когда и при каких условиях может случиться, что Москва будет находиться под атакой хотя бы пол суток?

— Сейчас темпы производства дальнобойных дронов для так называемого Deep Strike (глубокого удара) — что в Украине, что в России действительно соразмерны. Если смотреть на статистику нескольких недель марта, то мы даже запускали больше своих беспилотников в Россию, чем россияне к нам. То есть вполне возможно, если мы здесь напряжемся, то можем даже постоянно держать преимущество в запусках такого типа дронов в сторону России.

Что касается Москвы, то, насколько я понимаю, сейчас никто не ставит своей целью атаковать именно Кремль. Хотя в принципе это вполне возможно, есть разные способы добиться того, чтобы были длительные атаки на Москву, но сейчас идет концентрация на других локациях и других объектах.

Килзоны будут расти: как искусственный интеллект изменяет правила игры в войне в Украине

— Как дальше может развиваться война дронов и каких масштабов она может достичь на фронте?

— Эпоха дронов только в своем начале, поэтому килзона будет только расти по площади, а популярность комбинированных систем — то есть, например, наземные роботизированные комплексы (НРК) плюс FPV или дрономатки или что-то вроде лодок с дронами или дронов с лодками и так далее — все это будет только расти. Потому что еще много технических решений, существующих на уровне идеи, пока не реализованы. И многие могут стать популярными, я в этом уверен.

Интеллект дронов тоже будет расти, потому что «железо» продолжает становиться более доступным, а программные продукты становятся более легкими в разработке из-за развития искусственного интеллекта. И сам интеллект этих дронов будет развиваться достаточно быстро. Собственно, он уже быстро развивается.

— Действительно ли протяженность килзон зависит от способности дронов летать на большее расстояние?

— Нет, не от самой способности, а от способности летать и обеспечивать связь. Сейчас у нас ситуативное, временное преимущество над россиянами из-за того, что у них нет такой массовой и дешевой системы, как Starlink.

Но все это временно, потому что зайдет на этот рынок Китай, зайдет, возможно, Россия с какими-то ограниченными решениями под свою войну, и это наше преимущество, к сожалению, исчезнет. Да, на сегодняшний день оно есть, и на мой взгляд, мы его недостаточно используем. У нас есть все основания брать и наступать, если бы у нас было для этого достаточное количество дронов, управляемых именно через Starlink. Starlink — это ключевое звено по управлению дронами, и вокруг него сегодня все практически нанизано. У россиян этой оси нет, поэтому у нас есть возможность использовать это преимущество.

Угроза для тыла: почему стоит готовиться к «охоте»

— Какие типы БПЛА могут стать более угрожающими и эффективными? Например, комбинация в использовании дронов-маток и FPV-дронов-ждунов?

— Что касается преимуществ, то действительно я думаю, что будет все больше случаев, когда какие-то ударные дроны будут доставляться другими дронами. И это означает, прежде всего, опасность для тыловых городов, то есть для инфраструктуры в тылах: энергетика, транспорт, дорожное хозяйство, мосты и так далее. Например, есть основания волноваться по поводу железных дорог, потому что подозреваю, что охота за подвижным составом может становиться интенсивнее, как на нашей территории, так и на территории противника.

— Могут ли атаки противника становиться прицельными для отдельных городов, таких как Львов, Черновцы, Киев или Ужгород? Есть ли угроза, что дроны на оптоволокне смогут лететь на более длинные дистанции?

— Атаки россиян уже прицельные. Мы видим, что при необходимости Черновцы, Ужгород, Львов вместе с Ивано-Франковском и Тернополем запросто могут стать мишенями для атак.

Нам нужно выстраивать единую, слаженную, эшелонированную систему перехвата таких дронов, и тогда западная Украина может меньше страдать от всего этого. Хотя гарантий никаких не будет: если противник будет запускать тысячу дронов, то какие-то из них и долетят исключительно через закон больших чисел.

Но логика российских ударов — это все-таки отчасти прицельные удары по необходимым объектам: оборонка, энергетическая инфраструктура, возможно, транспорт. То есть, это такие прагматические удары. А еще есть пропагандистские удары, когда противник будет пытаться показывать западной Украине, что жители там не в безопасности, и россияне способны туда достать. Это обязательная часть работы российских беспилотных войск с последующим информационным тиражированием.

Защита неба над Киевом: дроны-перехватчики и башни ПВО

— Целесообразно ли создание отдельной защиты для городов, например, Киева? И какой должна быть, по вашему мнению, защита столицы?

— Я думаю, что силами киевской территориальной общины как раз стоило бы строить дополнительные мощности для защиты столицы. Финансовые возможности у общины для этого есть. А во-вторых, это целесообразно с точки зрения того, что Киев всегда был, есть и будет объектом для особых атак врага.

Ну а что касается того, что можно было бы улучшить, то это как минимум позволить сбивать дронами-перехватчиками над Киевом вражеские дроны. Сейчас существует такая абсурдная, я бы сказал, ситуация «армейщина», что в городе можно стрелять из Gepard, можно из пулеметов Browning, но нельзя дронами-перехватчиками, которые работают очень точно, и оператори в большинстве случаев при необходимости может взорвать его в воздухе, чтобы он никому не упал на голову. Тем не менее, дронами формально это запрещено делать. Я не знаю, возможно, кто-то и нарушает этот запрет, но как минимум выговор за такое может быть.

Поэтому я бы этот вопрос подверг реформированию и делал бы ставку на дроны-перехватчики. Это первое. А второе — я бы поработал над законодательством при необходимости или непосредственно в ручном режиме добился бы размещения средств по обнаружению дронов на высоких точках в городе: чем выше радар, тем дальше ему будет видно. И у него не будет каких-то мертвых зон, пятен и т.д.

В Киеве большое количество недостроев, большое количество промышленных инфраструктурных объектов, на которых можно было бы их разместить. Или, как во Вторую мировую войну, строить отдельные башни для того, чтобы на них сидели и расчеты, и ставились соответствующие радары для обнаружения. Во всяком случае, эту проблему следует решать таким образом — путем размещения на удобных позициях ПВО, а не там, где его величество общественный люд разрешил работать тем же мобильным огневым группам, и точка: есть определенный сектор огня и все. Не дай Бог куда-то в другой сектор развернуться — это нонсенс, так не должно быть. Поэтому для Киева я бы две такие вещи, как минимум, предложил.

Массированные атаки и угроза из Беларуси

— Почему российские беспилотники преодолевают такое большое расстояние, атакуя Львов, Луцк, Волынь? Помогает ли в этом противнику Беларусь и как этому противодействовать?

— Что касается преодоления расстояния, то эти беспилотники вообще спроектированы, чтобы преодолевать не такие, а гораздо большие дистанции. Для них это не проблема — преодолевать расстояние до Ужгорода.

А вот в отношении Беларуси, то, действительно, на территории РБ был построен ряд наземных станций для того, чтобы помогать управлять теми российскими бортами, которые заходят на нашу территорию.

Как минимум на одном из них, я так слышал из компетентных источников, произошли какие-то технические неполадки — что-то куда-то прилетело, что-то сгорело. И после этого белорусы уже не восстанавливают эту точку. Видно, что предупреждения они поняли, и таким образом эта псевдоподпольная деятельность Беларуси в том, чтобы помогать агрессии и уничтожению украинцев, она уже по крайней мере не развивается. А так, действительно, могли настроить вдоль границы кучу вышек с антеннами и просто простреливать Украину на сотни километров. Думаю, что такого не будет, по крайней мере, мы на это спокойно смотреть не собираемся.

Война в Украине: города должны создавать собственную ПВО, не дожидаясь государства

— Как украинским городам защищаться от подобных атак, какие перспективы и что может стать противодействием?

— Сейчас есть законодательные возможности тренировать свои экипажи, есть возможности размещать полуавтономные системы, то есть системы, управляемые операторами тех же территориальных общин — если они, например, ветераны или хорошо натренированные гражданские. Они могут сидеть где-то там и управлять этими системами, запускать их. Кстати, стоимость систем не так уж велика, а удобство чрезвычайно высокое, управлял такими. Просто дистанционно взлетает где-то дрон, а оператор сидит в подвале, управляет им и сбивает вражеские цели там, где это нужно.

Я бы советовал все-таки территориальным общинам заниматься этими вещами и держать руку на пульсе, потому что мы видим, что общегосударственная система неповоротливая, мягко говоря. Поэтому богатым городам я рекомендовал бы этим заняться отдельно, автономно со своей стороны — так сказать, в помощь нашим Воздушным силам, Силам беспилотных систем и всем, кто занимается защитой неба.

— Есть ли перспективы изобрести оружие, которое будет сбивать все дроны?

— Оружие, сбивающее все дроны, у нас уже есть. Вопрос в том, чтобы точно наводить это оружие. То есть обнаружить такой небольшой объект, как ударный дрон в небе, — это не простая задача.

Например, хотя бы потому, что иногда в небе летают большие птицы, и физически издалека даже профессиональному человеку непросто их отличить. А что уж говорить о том, что вообще обнаружить небольшой дрон иногда просто очень трудная задача. Поэтому нам основное — это даже не уничтожить, а идентифицировать цель, определить позицию и, собственно, работать по ней точно на уничтожение. Это главный технический набор.