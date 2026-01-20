Война в Украине / © ТСН

Реклама

Военные 65-й бригады «Великий Луг» на полигонах Запорожья готовятся уничтожать вражеские танки и БМП. В их арсенале — легендарные американские «Джавелины», европейские «Миланы» и проверенные временем советские «Фаготы».

Почему противотанковые комплексы остаются грозной силой даже в век дронов — видела корреспондент ТСН Дарья Назарова.

«Выстрелил и забыл»: Американский символ сопротивления

Песни об этом ПТРК стали символом борьбы за Украину с первых дней полномасштабного вторжения. Сегодня «Джавелин» продолжает доказывать свою эффективность в запорожских степях.

Реклама

Инструктор под псевдонимом «Мирный»: «Это третье поколение ракеты, она сама поражает цель. Никаких манипуляций делать не надо — выстрелил и забыл. Дальность поражения до 4700 метров позволяет спокойно работать по технике, к тому же есть ночной режим».

Для бойца с позывным «Док», который с 2022 года работал исключительно на советских системах, знакомство с «Джавелином» — новый опыт. До войны «Док» был 2D-художником, рисовал онлайн-игры и носил творческий псевдоним «Бургер». Теперь он учится «рисовать» прилеты по российским танкам.

«Док», военнослужащий 65-й ОМБр: «Если мне надо быстренько выбежать, стрельнуть и спрятаться — то лучше „Джавелин“. Если надо основательно подготовить позицию, то лучше, пожалуй, все-таки „Фагот“».

Европейский «Милан» и советская классика

Еще один зарубежный гость на полигоне — комплекс «Милан». Чтобы сделать первый боевой пуск, ребята тренировались больше недели. Инструкторы уверяют: это достойный и очень точный конкурент «Джавелину», хотя и его боеприпасы стоят недешево.

Реклама

Однако, осваивая иностранное вооружение, бойцы не забывают и о старом добром «Фаготе». В отличие от современных систем, здесь ракету от момента пуска и до попадания должен вести оператор.

Инструктор «Мирный»: «Самое сложное — перебороть порог страха. Управляемая ракета требует сосредоточенности: ее надо буквально „довести“ до цели рукой. Это самый сложный этап работы».

Почему ПТРК не вытеснят дроны?

Несмотря на расцвет эпохи FPV-дронов, противотанкисты говорят, что их работа остается незаменимой, особенно во время массированных механизированных штурмов.

«Иногда FPV может быть неэффективным из-за РЭБ или других условий, а противотанкисты всегда должны выполнять свою работу», — уверен инструктор.

Реклама

Боец под псевдонимом «Механик» добавляет: главная мотивация — не пустить врага дальше.

«Механик», военнослужащий 65-й ОМБр: «Сложного ничего нет, главное — довести ее. Хочется уничтожать их технику: большинство БМП, танки. Хочется, чтобы они не шли вперед».

Инструкторы учат бойцов быть универсальными солдатами. Трудно предугадать, какой именно комплекс окажется в руках завтра — главное, чтобы он был исправным и к нему были ракеты.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 новости 20 января. Удар по КИЕВУ! Массированное уничтожение энергетики! Зеленский и Трамп в Давосе?