Оружие от Трампа, встреча с Путиным и выход из Донбасса: главные заявления Зеленского в разговоре с журналистами

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации с передачей Киеву американского оружия, в частности ракет «Томагавк»; об отношениях с президентом США Дональдом Трампом и готовности встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным; Будапеште как площадке для переговоров; соглашенияхі с США; позицию по «выходу» Донбасса и о решении газового вопроса на зиму.

Обо всем этом глава государства высказался во время встречи с журналистами, отвечая на их вопросы.

Оружие от США для Украины: «Томагавки»

Зеленский сообщил, что Украина, в координации с США, готовит долгосрочный контракт на 25 систем ПВО Patriot, который является запросом от Воздушных сил ВСУ. Это сложный процесс из-за большой очереди стран-заказчиков, однако работа с американскими и европейскими партнерами продолжается. Президент отметил, что 25 систем будут поступать ежегодно разными партиями, и выразил надежду на политическую волю Белого дома изменить очередь или передать Украине американские системы, которые уже размещены в европейских странах НАТО.

Финансовая основа для приобретения 25 систем Patriot проработана. Основным источником финансирования ПВО должны стать деньги от использования замороженных российских активов. Дополнительно Украина будет искать средства и предоплату в пределах 28 двусторонних соглашений по безопасности со странами-партнерами.

«Вторая история с дальнобойным оружием, а именно с „Томагавками“. Президент Трамп публично сказал, что Америке они нужны. На мой взгляд, он не хочет эскалации с русскими до тех пор, пока не встретится с ними», — сказал Зеленский.

Путин позвонил Трампу из-за «Томагавков»?

Зеленский утвердительно ответил на вопрос, позвонил ли Путин Трампу из-за «Томагавков»:

«Да, из-за „Томагавков“, из-за риторики президента Трампа о „Томагавках“.

Была ли просьба к лидерам ЕС, чтобы и они попросили Трампа о «Томагавках» для Украины?

Зеленский подтвердил, что европейские лидеры сами намерены обратиться к Трампу относительно военной помощи Украине, в частности относительно «Томагавков» и другого оружия. Президент подчеркнул, что важнее не само оружие (например ATACMS), а правила его использования. Украина находится в постоянной координации с европейскими странами (через NSA) для выстраивания общей позиции перед обращением к США.

Вывод лидеров ЕС после встречи в Вашингтоне

Зеленский, подводя итоги встречи «Вашингтонской группы» (включая лидеров ЕС, Британии и Норвегии), отметил, что партнеры разделяют позицию: главное — результат мирных переговоров, независимо от места. Президент также подчеркнул, что россияне боятся потенциального решения США по дальнобойному оружию («Томагавкам»), поскольку это откроет путь к получению аналогичного вооружения от Европы.

Есть ли договоренности с США по закупке украинских дронов?

Зеленский подтвердил, что Украина предлагает США двустороннее соглашение: Mega Deal на закупку дальнобойного оружия (например, «Томагавки», которых нет у Украины) и Drone Deal — на продажу украинских дронов и технологий. Президент подчеркнул, что в современной войне комбинированные атаки (ракеты + дроны) являются ключевыми для прорыва ПВО. Он предложил США сотрудничество в производстве, поскольку американская индустрия признает, что украинские дроны сегодня являются «лучшими» благодаря боевой практике.

Встреча с Путиным

Президент Украины заявил о готовности ко встрече в любом формате, который принесет мир. Однако он не считает Будапешт лучшей площадкой для переговоров, отклонив эту идею. Он назвал ряд достойных альтернатив (Швейцария, Турция, Катар, Саудовская Аравия) и заявил, что не верит в положительный или хотя бы уравновешенный результат от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который «везде блокирует Украину».

Будет ли повтор «Будапешта»: чего Трамп хочет от встречи с Путиным

Зеленский подчеркнул Трампу во время встречи, что возможный повтор Будапештского меморандума «не может быть положительным» для Украины.

Комментируя то, что от встречи с Путиным в Будапеште хочет получить Трамп, украинский лидер сказал, что его американский коллега стремится к окончанию войны и ищет соответствующий формат переговоров, в частности рассматривает «венгерский формат» как возможный шаг. Зеленский разделяет позитив Трампа относительно окончания войны и считает «позитивным» его месседж о том, чтобы «стоять там, где стоим на линии соприкосновения», при условии понимания этого всеми сторонами.

Возможна ли трехсторонняя встреча в Будапеште?

Зеленский заявил, что Украина согласится на встречу в Будапеште при условии, что она состоится в трехстороннем формате или в формате «челночной дипломатии», когда Трамп встречается отдельно с ним и с Путиным.

Глава государства также ответил на вопрос, откажется ли Украина от потенциально предложенного предложения, если встреча в Будапеште пойдет по плохому сценарию.

«Даже когда вам кажется, что вы в тупике, он не такой еще глухой. Это раз. Вторая история — никогда не надо делать ничего плохого для своего дома. И это приоритет. Если конфигурация, где Америка посередине, — это одна история. А если конфигурация такова, что давление только на Украину, никто не выйдет победителем. Мы не дадим победу „русским“, — подчеркнул президент.

Зеленский также сообщил, что европейские лидеры заверили его в полной поддержке Украины и готовности ко встречам. Он отметил, что у европейцев будет с Киевом «одинаковая позиция», в частности в коммуникации с высокопоставленными чиновниками из окружения Трампа.

«Выход» Украины из Донбасса

Зеленский отметил, что россияне в дальнейшем хотят, чтобы украинские войска полностью вышли из Донбасса — из Донецкой и Луганской областей.

«Я объяснил, что позиция Украины в этом контексте не изменилась. Я объяснил и Президенту Трампу, и господину Уиткоффу», — отметил глава государства.

Он также заявил, что месседжи России, переданные через Уиткоффа, являются «обманчивым впечатлением». Зеленский отметил незаконность «референдумов» на Донбассе, которые состоялись только после 10 лет оккупации. Он объяснил, что внесение Россией этих территорий в свою Конституцию — «неработающая модель», поскольку не может диктовать Украине, с каких территорий она должна выходить.

«Об информации, что россияне в обмен на выход Украины из Донбасса якобы готовы выйти из части Херсонской и Запорожской областей. Но обещают ли они не оккупировать остальные территории? Во время этих разговоров хотелось понять, что именно имеют в виду россияне. Пока четкой позиции нет», — добавил президент Украины.

Были ли условия по обмену территорий? Или также — по армии, языку, религии, смене «режима»?

Зеленский сообщил, что прямых условий по обмену территорий, армии, языка или религии пока не звучало. Однако он отметил: если Украина примет «плохое территориальное решение», Россия попытается решить остальные вопросы без Киева.

Президент также опроверг опасения относительно «паузы» в войне, приведя пример Южной Кореи: при наличии сильных гарантий безопасности Украина не будет нарушать прекращение огня ради нового наступления.

Может ли Украина согласиться на условия россиян?

Зеленский заявил, что как президент не имеет права соглашаться на условия, которые ставит Россия. Он считает, что Путину нужны административные границы Донбасса только для того, чтобы показать победу в войне. Президент подчеркнул, что это не гарантирует, что агрессор «не пойдет дальше через несколько лет», поскольку российская система постоянно возвращается к войне. Поэтому для Украины на первом месте остаются надежные гарантии безопасности и справедливое завершение войны.

Планирует ли Зеленский менять свою стратегию в отношении Трампа?

Зеленский, отвечая на вопрос об изменении стратегии в отношении Трампа, заявил, что Путин эффективно влияет на США благодаря большим экономическим предложениям, используя ресурсы РФ как свою частную собственность. Президент подчеркнул: Украина, в отличие от агрессора, не будет заниматься «распродажей» своей территории. Он отметил, что хотя американский лидер стремится к быстрому окончанию войны, российский диктатор использует свой экономический ресурс, чтобы сохранять неопределенность и предотвращать введение вторичных санкций.

Куда Украина направляется в отношениях с США?

Зеленский охарактеризовал отношения с США как «достаточно конструктивные» в сферах оружия, разведки, а также финансовых и энергетических программ (в частности, по газу, электричеству и ремонту). Президент подчеркнул, что, несмотря на несоизмеримость с войнами на Ближнем Востоке, Украина «приблизилась к возможному окончанию войны». Он отметил, что в мире, особенно после успехов Трампа на Ближнем Востоке, есть настроение «закончить войну России против Украины», чему способствуют новые шаги, такие как обсуждение «Томагавков».

Угрозы энергетике и импорт газа

Зеленский прокомментировал угрозы для украинской энергетики и вопрос импорта газа. Президент заявил, что газовый вопрос на зиму будет решен. У Украины есть положительные договоренности со Словакией (включая снижение тарифа на транзит), США и другими странами (Греция, Азербайджан). Есть понимание, где взять 2 млрд долл. на необходимый объем газа, в частности благодаря грантам от Норвегии и договоренностям с банками.

Президент также отметил три крупных энергетических проекта с США: