Оружие перегревалось: воины ВСУ рассказали о 12-часовом бое и как им помог "Усик"

На границе Запорожья с Донбасом россияне серьезно увеличили интенсивность своих атак. Украинские воины из 127-й отдельной Харьковской бригады терробороны подчеркивают, что "побед" оккупантам это не приносит.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного.

На фронте Украину защищают танкисты на Т-72. Сейчас на Запорожском отрезке фронта, говорят украинские военные, танковых боев нет. Однако из-за российских штурмов работы у танкистов хватает.

"Мы работаем по их огневым позициям. Это и крупнокалиберные пулеметы, это там и может где-то пушка стоит", - говорит военнослужащий 228 батальона 127 ОБр ТРО ВСУ "Француз".

Вражеские танки, говорит комбат, на их участке фронта в поле зрения появляются, чуть ли не через день.

"Танки выезжают каждые вторые-третьи сутки. А вот последние разы, танки просто пошли, как в фильмах на прорыв, а за ним шла пехота", - говорит Константин Жидков, командир 228 батальона 127 ОБр ТРО ВСУ.

Константин Жидков, командир 228 батальона 127 ОБр ТРО ВСУ.

По российским танкам здесь чаще всего работают противотанкисты. С тех пор как 127-я харьковская бригада теробороны заняла оборону на границе Запорожья с Донетчиной, воины 228-го батальона сожгли уже не один панцерник оккупантов.

"Уже подбили несколько танков, подбили МТЛБ им. БМП. Уничтожаем личный состав. Но, конечно, трудно стоять потому что противник, как бешеный! Как перли - так и прут! Группами, по 8-12 человек и по три-четыре группы", - говорит Константин Жидков, командир 228 батальона 127 ОБр ТРО ВСУ.

Обычно, вражеская атака длится до нескольких часов, однако на прошлой неделе штурм длился аж 12 часов. Бой был таким, говорит командир, что оружие у его пулеметчиков - просто переставало стрелять, из-за перегрева стволов.

Пехоте в тот день, очень помог "Усик" - это трофейный российский танк Т-72. Он заходил в Украину на Сумском направлении и поломался. После ремонта он защищает Украину.

Украинские танкисты на фронте

"У каждой техники, как и у каждого бойца, есть свой позывной. Провели опрос и решили, что танк там должен называться именем нашего чемпиона — "Усик". Чемпион дал нам разрешение на это", — говорит Константин Жидков, командир 228 батальона 127 ОБр ТРО ВСУ.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ОРУЖИЕ перестает стрелять из-за ПЕРЕГРОВ! ЭКСЛЮЗИВ из границы Запорожья с Донетчиной

Напомним, воины ВСУ рассказали, в каком оружии нуждаются.

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