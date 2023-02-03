Оружие, санкции и дорога к членству: итоги военного саммита Украина-ЕС в Киеве

В Киеве прошел 24-й саммит Украина-ЕС в условиях военного времени. В украинскую столицу приехали три "президента" ЕС: Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, Европейского совета Шарль Мишель и глава дипломатии блока Жозеп Боррель.

Ровно год назад, в феврале 2022 года, все западные посольства спешно собирали вещи и уезжали из Украины, чтобы больше никогда не вернуться, потому что не верили, что мы устоим. А сегодня на фоне заявлений главы ЦРУ Уильяма Бернса, что следующие шесть месяцев в войне будут критическими, руководство ЕС приезжает в Киев вместе с 15 еврокомиссарами, обсуждая евроинтеграцию Украины, 10-й пакет санкций против России и новые поставки оружия.

Многое об этом на итоговой пресс-конференции говорила Урсула фон дер Ляен. Она прибыла в Киев за день до саммита и даже спускалась к укрытию из-за объявленной воздушной тревоги.

"Я думаю, это символично, что после этого короткого визита на почту на Майдане была воздушная тревога. Нам нужно было перейти в хранилище. Это демонстрирует реальность каждый день, военную реальность, которую вы переживаете здесь снова и снова. И если было необходимо живое доказательство. того, что Россия испытывает огромный стратегический провал, а Украина выдерживает и строит свой путь в ЕС, то это тот факт, что мы здесь, для участия в 24-м саммите Украина-ЕС в условиях войны", — добавила президент Еврокомиссии.

Никто из европейских лидеров не скрывал, что для официального старта переговоров о вступлении Украины в ЕС еще предстоит выполнить домашнее задание – семь рекомендаций Еврокомиссии, касающихся судебной реформы, борьбы с коррупцией, изменений законодательства о нацменьшинствах и т.д. Однако через семь месяцев Украина продвинулась в выполнении этих рекомендаций более чем на 50%. Поэтому можно надеяться, и на это намекнула Урсула фон дер Ляен, уже осенью мы наконец-то услышим об официальном старте переговоров о вступлении Украины в ЕС.

ТСН. ua собрал самое главное из того, что нам принес 24-й саммит Украина-ЕС.

Оружие

Отвечая на вопросы журналистов на итоговой пресс-конференции, Владимир Зеленский не скрывал, что Россия хочет реванша. Их военное давление на Донбассе, по его словам, будет усиливаться. Также президент отметил, что Украина готовится к разным сценариям, чтобы не допустить повторения 24 февраля 2022 года.

"Россия пытается изменить ситуацию на фронте в свою пользу. Чтобы не допустить этого, ключевым для нас является расширение поставок оружия со стороны наших партнеров. Это такие условия, когда чем более дальнобойное оружие мы имеем, чем лучше обеспечена наша артиллерия, чем быстрее на поле боя в Украине начнут действовать современные западные танки, чем сильнее будет наше ПВО, тем быстрее закончится агрессия России", — заявил Владимир Зеленский.

Украинский президент даже намекнул, что может лично посетить Брюссель (что было бы символично после его исторического визита в США в конце прошлого года), если будет шанс получить дальнобойное оружие. И такой шаг буквально через несколько часов после окончания саммита Украина-ЕС сделала Америка, объявив о новом пакете военной помощи Украине на $2,2 млрд, куда войдут боеприпасы HIMARS дальностью 150 км. А Франция и Италия наконец-то поставят Украине комплексы ПРО SAMP-T, которые способны сбивать баллистические ракеты. Об этом министр обороны Франции тоже заявил через несколько часов после окончания саммита Украина-ЕС.

Со своей стороны ЕС на 2023 год выделяет 45 млн. евро, чтобы подготовить 30 тыс. украинских военных, а также 500 млн. евро в рамках седьмого транша из Европейского фонда мира, из которого финансируется приобретение для Украины оружия. Следует напомнить, что это впервые в истории ЕС, когда блок создал специальный военный фонд для закупки летального оружия третьей стране, не являющейся членом ЕС.

Санкции

Очень много внимания 24-й саммит Украина-ЕС уделил усилению санкций против России. Урсула фон дер Ляен заявила, что следующий десятый санкционный пакет уже в пути. ЕС примет его до 24 февраля.

"Его объем около 10 млрд евро. Это значительный пакет санкций. План такой, чтобы снова сконцентрироваться на технологиях, которые не должны быть использованы российской военной машиной. Мы подробнее и глубже заглядываем в составляющие, которые, например, были найдены в беспилотниках, чтобы в России не было доступа к этим технологиям для производства или поставок из Ирана, которые мы также отслеживаем. И третья составляющая – мы фокусируемся на путях обхода санкций. Поэтому десятый пакет будет иметь определенные предложения, чтобы этому противодействовать", — пояснила президент Еврокомиссии.

До сих пор неизвестно, войдут ли в десятый пакет санкции против российской ядерной энергетики, в частности "Росатома". Президент Зеленский открыто призвал лидеров ЕС на итоговой пресс-конференции. Но, как известно, венгерский премьер уже пообещал заблокировать "ядерные" антироссийские санкции, потому что "Росатом" строит неподалеку от Будапешта еще два реактора на АЭС "Пакш".

Не менее интересным упоминанием в итоговой декларации саммита является ответственность Беларуси за соучастие в войне России против Украины: "ЕС будет продолжать реагировать на все действия, поддерживающие незаконную и неоправданную агрессивную войну России, и остается готовым быстро принять дальнейшие ограничительные меры против Беларуси".

Членство в ЕС

Именно это явилось центральной темой саммита. В статье об ожиданиях от 24-й встречи лидеров ЕС и Украины, ТСН.ua уже писал, что еще в июне 2022 года, когда Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС, мы согласовали с Еврокомиссией список из семи рекомендаций, после выполнения которых мы должны пролистать следующую страницу в истории украинской евроинтеграции – начать официальные переговоры о вступлении.

"ЕС примет решение о дальнейших шагах, когда все условия, указанные в заключении Еврокомиссии, будут полностью выполнены. Украина подчеркнула свою решимость выполнить необходимые требования для скорейшего начала переговоров о вступлении", — говорится в итоговой декларации саммита.

По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, будущее Украины внутри ЕС. И сигнал этого саммита для Украины налицо – мы станем членом ЕС.

"Украинцы сделали четкий выбор в пользу свободы, демократии и верховенства права. Ваше будущее вместе с нами в нашем общем ЕС. Ваша судьба – это наша судьба. Этот саммит присылает два четких месседжа: первый – для вас и для людей Украины – ЕС будет поддерживать вас всеми возможными способами. Кремль нас не запугал и не запугивает", — заявил Шарль Мишель.

Впервые в итоговой декларации саммита появилась формулировка о намерениях сторон начать официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС. Для этого весной Еврокомиссия предоставит Украине обновленную оценку реформ, которые Украина еще предстоит выполнить. Однако уже сейчас ЕС подчеркнул прогресс, которого мы уже достигли в выполнении двух из семи рекомендаций: обеспечение независимой и эффективной работы антикоррупционных органов и приведение законодательства о медиа в соответствие с законодательством ЕС по аудиовизуальным медиауслугам.

Трибунал, роуминг и торговля

1. Не менее важным решением саммита является согласие ЕС на создание механизма наказания российской верхушки за преступление агрессии. Однако, к сожалению, это еще не согласие на создание специального трибунала типа Нюрнбергского.

"Мы подчеркнули нашу поддержку расследований прокурора Международного уголовного суда. Россия и все исполнители и пособники будут привлечены к ответственности", — говорится в совместной декларации саммита.

2. ЕС рассмотрит запрос Украины на продление специального экспортного режима для украинских товаров еще на год. Речь идет о июньском решении Брюсселя отменить ввозные пошлины на все украинские товары, чтобы поддержать нашу экономику.

3. В ближайшие месяцы Украина наконец присоединится к европейскому роуминговому пространству. Что это значит? Что Украина и ЕС взаимно отменят плату за роуминг, поэтому использование услуг связи в Европе для украинцев станет доступнее.

4. ЕС согласился, что замороженные активы России должны быть направлены на поддержание восстановления Украины. Ну а пока ЕС из своего бюджета предоставляет первый 1 млрд евро на восстановление нашей страны.