Оружие в обмен на редкоземельные металлы: что известно о предложении Трампа и почему это неплохо для Украины

Трамп заявил о том, что Украина может предоставить свои редкоземельные металлы в обмен на оружие. Что известно?

Титан, литий, марганец, уран, графит, цирконий: у Украины есть еще и такой аргумент для того, чтобы сохранить военную поддержку США. Ведь эти ресурсы могут оказаться в руках врагов не только Украины, но и всего демократического мира. На этой неделе Дональд Трамп заговорил о соглашении, которое он может заключить с Украиной: оружие в обмен на доступ к редким металлам и критическим минералам из украинских недр.

Какие геологические клады лежат под толщей украинской земли? Почему до сих пор их никто не разрабатывал, если они столь ценны? Так как эти залежи могут оказаться спасительными не только для Украины, но и для США в материале Марии Васильевой.

Что известно о сделке от Трампа

Дональд Трамп любит сделки, поэтому мы должны предложить ему что-то, что он сочтет выгодным. Примерно из таких соображений в документ, который назвали "Планом победы", вписали пункт о ценных ископаемых. В сентябре Зеленский встретился в США с тогда еще кандидатом в президенты Трампом и изложил ему свои идеи о том, как Украина может оплатить поддержку США. И похоже, это сработало. Трамп заинтересовался идеей и уже даже заговорил о сделке.

Сам Зеленский открыл некоторые детали того разговора. Среди аргументов, которыми он убеждал Трампа, был и вопрос безопасности. Ведь то, что захватит Россия, в конечном счете усилит Китай, Иран и других недругов Вашингтона.

Встреча Зеленского и Трампа

Что это за сокровища прячутся под землей?

Редкоземельные металлы - это 17 элементов таблицы Менделеева. Без них невозможно производить современную электронику, оптику, высокотехнологичное оружие. Скандий, без которого невозможны телевизоры. Цирконий, без которого не работают атомные электростанции. Прометий, необходимый для производства кардиостимуляторов и управляемых ракет.

"Это экономика будущего, то есть возобновление источников энергии, это в том числе в роторах турбин ветровых, в солнечных панелях используется, используется в электромобилях. Ну вот начнем с такой вещи, как смартфон. Сенсорный экран, дисплей - это индий, редкоземельные металлы. Батарея - это литий, графит, никель", - говорит директор по исследованиям аналитического центра „Дикси групп“ Роман Ницович.

Их залежи небольшие и разбросаны по миру. Добывать и очищать их сложно, дорого и вообще возможно только при наличии современных технологий.

"Редкоземельные элементы на самом деле не являются редкими. Это название закрепилось с конца 18 века. На самом деле из-за проблем, большого количества энергии, ресурсов и рисков загрязнения, связанных с переработкой редкоземельных элементов, производство исторически было сосредоточено в очень немногих местах. Их часто называют витаминами или специями промышленности, потому что за последние несколько десятилетий благодаря прогрессу в материаловедении они позволили нашим технологиям стать компактнее, быстрее, мощнее", - профессор из Института гуманитарных наук США Джулия Мишель Клингер.

Большую часть редкоземельных металлов разрабатывают в Китае. Коммунистический режим в Пекине контролирует более трети всех мировых запасов этих промышленных витаминов. И это именно та проблема, которая беспокоит США и где может помочь Украина.

Добыча металлов

Почему Трамп в этом заинтересован?

"Трамп заинтересован в редкоземельных металлах, ведь американская экономика сильно зависит от китайских источников. И это - риск для экономики и национальной безопасности. Не допустить, чтобы китайцы завладели этими ресурсами Украины и настроили там своих шахт, это - вариант для американцев. Еще одна причина для Трампа - заставить украинцев платить за американскую военную поддержку", - говорит немецкий политолог Якуб Куллик.

Какие же сверхценные ископаемые есть в украинских недрах?

В Украине есть запасы циркония, стронция, скандия. Также есть ниобий, тантал, ванадий, бериллий, иттриевые лантаноиды. Сколько именно их спрятано под землей - государственная тайна. Зато на карте, созданной аналитическим центром "Дикси групп", видно, что часть этих залежей - на востоке и юге, именно там, где сейчас идут боевые действия.

Кроме редкоземельных металлов, в Украине также есть так называемые критические минералы - ценные ископаемые, которые так обозначают в специальных списках США и ЕС. В шахтах на Кировоградщине добывают уран - это сырье в производстве топлива для атомных станций.

В первую десятку стран в мире Украина входит по запасам не только урановой руды, но и титана, без которого невозможно строить самолеты и космические аппараты. Титановые разработки также расположены преимущественно в центре страны.

Месторождения редких металлов

А вот два из четырех месторождений лития уже на оккупированной территории. В частности, в Запорожской области. Недавно россияне захватили еще одно — Шевченковское Донецкой области, неподалеку от Курахово. А когда шли бои, российское правительство уже рассматривало заявку на получение лицензии на добычу лития, спеша начать очередной грабеж.

Почему в Украине не разрабатывали эти металлы

Украина обладает одним процентом мировых запасов лития - ключевого элемента в производстве аккумуляторов. Однако ни одной тонны руды до сих пор не было добыто. Не хватало инвестиций. В 2022 году, когда из-за бума электромобилей цены на литий в мире взлетели до небес, в Украине началась большая война. А через 10-15 лет эра лития может завершиться. Ведь мировая конъюнктура стремительно меняется. Литиевые батареи уже вытесняют аккумуляторы другого типа.

"Главная проблема в освоении этих месторождений заключалась в недокапитализации. Чтобы их освоить нужны годы инвестиций. Их добыча очень сложная. Это не раскапывать железо, как мы это делаем. Но если это будет американский инвестор, частный очевидно, то это вполне адекватное предложение. Мы получим соответствующие гарантии безопасности. Если мы сохраним больше человеческих жизней и больше человеческого капитала в обмен на залежи лития, я не вижу в этом недостатков", - говорит политический аналитик Юрий Богданов.

Споры США с Китаем после прихода Трампа в Белый Дом настолько обострились, что грозят вот-вот перерасти в настоящую торговую войну. Если Киев и Вашингтон заключат ресурсно-оборонное соглашение, американцам будет что защищать в Украине, кроме демократии.

Конечно, такой подход - оружие в обмен на ископаемые ресурсы очень отличается от того, что украинцы слышали из Вашингтона на протяжении последних трех лет. Защита демократии и ее ценностей, мирового порядка и международного права - обо всем этом в новой администрации США даже не вспоминают. Впрочем украинцам не впервые просыпаться в мире, который в очередной раз разительно изменился.

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