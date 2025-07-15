ОРВИ привела к тяжелому заболеванию: в Украине 6-летнему Жене пересадили сердце взрослой женщины

В Украине спасли 6-летнего мальчика / © pixabay.com

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На днях из Института сердца домой в Житомир выписывают 6-летнего Евгения Лисковчика, которому сделали трансплантацию в один из самых больших церковных праздников. Донором сердца для него стала женщина, которая трагически погибла.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Елены Лоскун.

ОРВИ дало осложнения на сердце и мальчик едва не умер

6-летнему Евгению пересадили донорское сердце и после длительного лечения он уже здоров.

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Родители парня Юлия — врач, Виктор — бывший боевой медик. Поэтому оба хорошо знают: то, что их единственный ребенок выжил — настоящее пасхальное чудо.



Началось все с обычной ОРВИ, которую мальчик подхватил весной. Болезнь дала осложнения, приведя к тяжелому поражению сердца.

«Он перестал ночью спать, у него появилась одышка. Мы сделали обследование, я думала что это пневмония, сделали рентген и увидели, что там увеличенное сердце», — рассказывает Юлия.

В родном Житомире мальчику помочь не могли. В конце концов, Женя попал в столичный Институт сердца, когда его сердце уже почти не билось.

Евгений в больнице / © ТСН

«Состояние его было очень тяжелое. и мы понимали, что если в течение ближайшего времени не появится сердце — мальчик просто умрет», — говорит врач-трансплантолог-кардиохирург Института сердца МЗ Украины София Чайковская.

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Мальчик нуждался в срочной трансплантации. Но найти подходящий орган для ребенка от ребенка посмертно — в Украине почти нереально. А от взрослого — должен подойти по размеру.

«Вес был где-то 55 и мы померили, что такое сердце может подойти нашему мальчику. Конечно, по всем стандартам разница в весе была очень большая — более 40%, но другого выхода нет», — говорит генеральный директор Института сердца МЗ Украины Борис Тодуров.



Поэтому за сердцем группа медиков немедленно выехала в Каменец-Подольский. Его нужно было везти около 6 часов. Хотя вне организма — оно живет вдвое меньше. София Чайковская говорит: им пригодились технологии иностранных коллег.

Пересадку Евгению сделали на один из самых больших церковных праздников — Пасху.

«У Евгения случился маленький инсульт, он был почти в коматозном состоянии. Больше месяца этот неврологический дефицит был так выражен, что мы уже почти потеряли надежду», — говорит Борис Тодуров.

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Но произошло невероятное! И Евгений уже готовится к выписке Поддержать Женю приехала Соломийка Кныш с Волыни. Солю называют легендой украинской трансплантологии. Ровно 2 года назад ей сделали пересадку сердца от 4-летнего мальчика. И это была первая трансплантация ребенку — от маленького донора.

Сейчас Соломии — 8. Она перешла в третий класс. И ее жизнь, говорит мама Ольга, почти ничем не отличается от жизни сверстников. Разве что — надо принимать специальные медикаменты.

Какова потребность в операциях в Украине

Потребность в операциях по пересадке не только сердца, но и других органов — в Украине огромная. За 6 месяцев этого года и взрослым, и детям в специализированных центрах уже провели более трех сотен трансплантаций. В частности, посмертно от доноров пересадили 50 сердец.

В то же время, в национальном листе ожиданий сейчас находится почти 4 тысячи пациентов разного возраста. Но эта цифра — официальная. На самом деле таких людей — значительно больше.

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Статистика / © ТСН

Видео накануне вызвало в соцсетях настоящий фурор. Посреди ночи — когда вокруг взрывалось, горело, летали российские ракеты и дроны — неожиданно произошло очередное чудо. Вместе со своей командой Борис Тодуров мчался по улицам Киева из столичного Охматдета, чтобы доставить в Институт и пересадить маленькое донорское сердце еще одному ребенку.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 20:00 НОВОСТИ! ИТОГИ 11 ИЮЛЯ. ТРАМП собрался ЗАРАБОТАТЬ на войне? Скандал вокруг ШАБУНИНА