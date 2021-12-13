Осадки с туманом, моросью и порывистым ветром накроют большинство областей: чего ждать от погоды 13 декабря

В понедельник осадки накроют большинство областей. Если на западе и севере будет мокрый снег, то на юге и в центре — дождь.
Согласно народной примете, если в День памяти святого Андрея Первозванного, 13 декабря, выпадет снег, то он не будет таять еще 110 дней.
О том, в каких регионах зима может задержаться надолго, говорилось в сюжете ТСН. Тиждень.
Декабрьские ливни уже стали нашей новой климатической реальностью. И реальность эта, как показала нам прошедшая неделя, — значительно более угрожающая, чем даже снежные заносы.
Морозы вперемешку с дождем превратили наши города в сплошной лед. Дороги стали смертельными катками. Только в Киеве за сутки зафиксировали более сотни аварий. Толстого слоя льда не выдерживали огромные ветви деревьев и провода с напряжением, которые обрывались и падали людям на головы.
Самая большая угроза для Украины – очередное наступление снего-дождевого циклона. В понедельник осадки накроют большинство областей.
Если на западе и севере будет мокрый снег, то на юге и в центре — дождь. Температура воздуха и днем, и ночью будет близка к нулю. Только в Приморских регионах будет гораздо теплее. В Крыму до +13. И все это в сопровождении туманов, мороси и порывистого ветра.
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