Осадки с туманом, моросью и порывистым ветром накроют большинство областей: чего ждать от погоды 13 декабря

Осадки с туманом, моросью и порывистым ветром накроют большинство областей: чего ждать от погоды 13 декабря

В понедельник осадки накроют большинство областей. Если на западе и севере будет мокрый снег, то на юге и в центре — дождь.

Согласно народной примете, если в День памяти святого Андрея Первозванного, 13 декабря, выпадет снег, то он не будет таять еще 110 дней.

О том, в каких регионах зима может задержаться надолго, говорилось в сюжете ТСН. Тиждень.

Декабрьские ливни уже стали нашей новой климатической реальностью. И реальность эта, как показала нам прошедшая неделя, — значительно более угрожающая, чем даже снежные заносы.

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Морозы вперемешку с дождем превратили наши города в сплошной лед. Дороги стали смертельными катками. Только в Киеве за сутки зафиксировали более сотни аварий. Толстого слоя льда не выдерживали огромные ветви деревьев и провода с напряжением, которые обрывались и падали людям на головы.

Самая большая угроза для Украины – очередное наступление снего-дождевого циклона. В понедельник осадки накроют большинство областей.

Если на западе и севере будет мокрый снег, то на юге и в центре — дождь. Температура воздуха и днем, и ночью будет близка к нулю. Только в Приморских регионах будет гораздо теплее. В Крыму до +13. И все это в сопровождении туманов, мороси и порывистого ветра.

Подробнее смотрите в видеоролике:

Метеозависимость: осадки с туманом и порывистым ветром накроют большинство областей

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