Осадки заменят морозы: синоптик рассказал, какой будет погода на этой неделе и как долго она продержится

В то же время ночью морозы будут

На этой неделе осадки прекратятся, и в Украину придет солнечная и устойчивая погода с небольшими дневными морозами.

Об этом сообщил народный синоптик Станислав Щедрин.

"Зима придет по расписанию. Уже со 2 декабря в Украину придет устойчивая погода с небольшими морозами и солнечным небом. По всей стране, за исключением юга, температура воздуха снизится в дневные часы до -2-4° мороза и до -7-14° ночью. В то же время осадки прекратятся и будет преобладать малооблачная и сухая погода", — отметил синоптик.

Щедрин ТСН.ua также рассказал, что такая морозная погода продержится где-то до 10-12 декабря, а дальше снова придет потепление.

"А дальше снова потепление до 0+3°, а на юге до +5+9°", — добавил синоптик.

Напомним, что синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украину со второй половины этой недели придет ощутимое похолодание до 8° мороза. В то же время синоптики ранее прогнозировали, что в целом декабрь будет теплее ноября.

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