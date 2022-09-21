Осадков станет меньше: народный синоптик рассказал, когда в Украину придет ожидаемое потепление

До этого времени в Украине будет преобладать относительно прохладная и дождливая погода.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал народный синоптик Стас Щедрин.

"До конца третьей декады сентября в большинстве областей Украины существенных изменений погоды не ожидается. В западных, северных и центральных областях до 28-29 сентября будет преобладать относительно прохладная и дождливая погода. Только на востоке и юге страны осадков будет немного", — прогнозирует народный синоптик.

Так, на западе, севере и в центре Украины в течение 22-28 сентября на какое-либо существенное тепло рассчитывать не стоит. Там температурный режим будет колебаться ночью в пределах 5-12° тепла, в Карпатах даже минус 5-+2°, днем будет 13-19° тепла. В южных и восточных областях традиционно будет на несколько градусов теплее – ночью 9-15°, днем 18-25°.

Также читайте В Карпатах намело снега выше колен: атмосферные фото и видео

29-30 сентября в Украину придет потепление. "Но есть и хорошие новости. В конце сентября в Украину придет потепление, а осадков станет намного меньше", — сообщил Щедрин.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года.

Читайте также: