Ощущение, которого нет: в Днепре начали проводить операции, чтобы избавить людей от фантомной боли

Уникальные операции по преодолению фантомной боли – впервые в Украине провели в Днепре. С такими страданиями сталкивается большинство людей, потерявших конечности. Они постоянно чувствуют боль в части тела, которой уже нет, говорится в ТСН.

Первым пациентом на операционном столе стал 47-летний Сергей Васильченко из Кировоградской области. У него была единственная надежда – наконец-то не испытывать боль, с которой жил более двадцати лет. Из-за несчастного случая он потерял руку и ногу.

Медики во время оперативного вмешательства обнаружили нерв, который после ампутации продолжает подавать сигнал к конечности, которой уже давно нет. “Очень сложно было на некоторых этапах – и найти, и обработать нерв, который вызывал фантомные боли. Поэтому именно несколько специалистов участвовали. Первый этап оперативного вмешательства – это именно поиск этого нерва”, — рассказывает заведующий отделением ортопедии и травматологии Виктор Рокутов.

Все, что видят воочию во время операции врачи в Днепре, одновременно наблюдают и за океаном. Американские медики, неоднократно поддерживавшие украинских коллег, сейчас учат современным методам преодоления фантомной боли. Ею страдают более шестидесяти процентов людей, потерявших конечности. “У человека создается ощущение, что у него конечность еще существует. И сопровождение боли. Ее можно терпеть, но если вы возьмете стакан и наполните его водой, то его легко держать. Но если вы его будете держать неделю или сутки, то он становится очень тяжелым. И это вызывает уже у человека сильную боль во всем теле”, — объясняет организатор проекта Геннадий Фузайлов.

Уже не мог от страданий надеть протезы, — говорит Сергей Васильченко. Жил разве что на сильных обезболивающих и благодаря силе воли. На операции, которые могут наконец-то избавить от фантомной боли, согласился не колеблясь. Первая длилась три часа, следующая – четыре. Медикам удалось найти нужные нервы и как бы укутать их в мышцы. “После того, как они укутываются специальным образом в сформированную дополнительно мышцу, эти фасуикулы уже проникают в изолированную мышечную ткань. И дальше не проходит тот нервный импульс, который вызвал фантомную боль к другим тканям конечности”, — объясняет заведующий отделением нейрохирургии Владимир Агафонов.

Боли уже нет, впервые за двадцать лет, уверяет Сергей. Он ждет, когда заживут ткани после операции, чтобы свободно двигаться с протезами. “Сразу одевать протез и идти в нем. Я на коляске себя некомфортно чувствую. Буду бегать, но без фантомных болей. Я жил только с ними и все, всегда – днем и ночью. Уже просто мозг выкручивало”, — говорит мужчина.

Сергей Михайленко теперь еще и мечтает наконец прыгнуть с парашютом. Медицинский центр Днепра готовится помогать новым пациентам. Сделки финансирует национальная служба здоровья.

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