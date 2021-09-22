Осеннее равноденствие: почему 22 сентября является днем для множества примет и обрядов

Осеннее равноденствие в астрологии и в нумерологии — это один из важнейших дней в году

Сегодня осеннее равноденствие — день, когда светлое и темное время суток сравнялись и продолжаются по 12 часов. А солнце можно увидеть одновременно с обоих полюсов Земли. Это астрономическое явление обычно становится поводом для множество примет и обрядов.

Чего точно нельзя делать и как правильно встретить этот день, говорится 22 сентября в сюжете ТСН.19:30.

То, что происходит сегодня в небе, астроном Михаил называет чисто астрономическим явлением. То есть это период, когда солнце пересекает воображаемый небесный экватор.

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"В этот период Земной шар освещается равномерно. Явление повторяется из года в год. Так же как восход солнца. Ничего особенного в этом нет", — отмечает Михаил.

Однако в астрологии и в нумерологии это один из важнейших дней в году, объясняет астролог Наталья Смолина.

"В этот день открываются небеса. Мы переходим в кардинальный знак. Кардинал — это вперед, решает, куда идти и что делать. А значит — это едва ли не лучшее время для перестройки, мечтаний и исправления ошибок. Хорошо подводить итоги, завершать какие-то свои дела, а также пересматривать свои планы на будущее и начинать", — отмечает она.

Новости Украины: осеннее равноденствие - чего нельзя делать

Между тем избавиться от старых и сломанных вещей, вынести из дома ненужную одежду и отпустить старые обиды. Ссориться не надо в этот день. Считается, что если поссориться — будет трудно наладить отношения, брать или давать в долг.

"Если даже какие-то конфликты на работе, лучше в них не вступать. Лучше не доказывать свою правоту. Если конфликт надо решить — перенести на другой день", — советует парапсихолог и эзотерик Дмитрий Дульский.

Потому что осеннее равноденствие еще в древние времена было большим праздником сбора урожая и подготовки к следующему году.

Впрочем, если тогда для этого жгли огни, а вкусную еду выносили на кладбище — сейчас дипломированный маг выкладывает на стол то, что растет у дома. А для усиления эффекта в ритуал добавляет огня и воды.

По народным поверьям, какая погода будет в этот день, такая осень и ожидается. А в большинстве регионов сегодня немного прохладно.

Дмитрий оправдывает такую погоду. Говорит, что это просто намек на отдых. И хотя бы один вечер не спеша зажечь дома свечи для настроения, ну и чем небудничным угоститься.

Напомним, что звезды предсказывают на 20-26 сентября 2021 года.

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