Осенние изделия в школу: пять легких идей, которые можно воплотить с детьми

Желуди, каштаны, шишки и разноцветные листочки пригодятся при изготовлении различных осенних поделок.
Осенью традиционно в школах и садиках проводят приуроченные к этому времени года праздники, на которые готовят различные изделия из подручных материалов. Для красивых и оригинальных изделий подходят листья деревьев, каштаны и желуди, овощи и фрукты, также много другого природного материала.
ТСН.ua подготовил пять идей осенних изделий.
Венок
Для изделия понадобятся:
- гибкие тонкие ветви
- листья
- сушеные цветы, ягоды и шишки
- желуди, орехи, каштаны
- горячий клей
- декоративная веревка
- цветная лента
Инструкция:
С ветвей нужно сделать прочную основу: несколько их нужно свернуть в круг и обратить его декоративной веревкой или лентой. С помощью клея все элементы композации следует приклеить к основанию по вкусу.
Букет цветов в тыкве
Для изделия понадобятся:
- тыква
- цветы или сухоцветы
- флористическая губка
- листья
- калина
- лента
- вода
Инструкция:
Прежде всего нужно срезать верх тыквы и вытащить из него мякоть. Флористическую губку следует обрезать по размеру тыквы, а затем поместить ее внутрь и полить водой. После этого в губку вставляем цветы, листья, гроздья калины. Перевязать букет можно яркой сричкою.
Корзинка
Для изделия понадобятся:
- корзинка любого размера
- сухие цветы
- шишки
- небольшая тыква
- листья
- сушеные ягоды
- лента
- цветная пена
- горячий клей
Инструкция:
С цветной пены следует вырезать блок — он должен соответствовать размеру корзинки. С помощью горячего клея приклеиваем его ко дну корзинки. В пене делаем небольшие отверстия, в которые по собственному вкусу вставляем цветы и листья, а также другие элементы. Рядом можно положить тыкву. Корзину также обертывают лентой, к которой приклеивают шишки и цветы, сушеные ягоды и тому подобное.
Ваза из веток деревьев
Для изделия понадобятся:
- ветви
- стеклянная банка
- горячий клей
- ножницы
- краска
- сухоцветы
- декоративная веревка или стирчка
Инструкция:
Стеклянную банку нужно покрасить в выбранный цвет. Она имеет высохнуть. Ветви следует обрезать до размера банки и оклеить ими банка. Ветви также можно покрасить. Готовую вазу можно обвязать веревкой или лентой. Ваза готова для того, чтобы в нее поставить сухоцветы.
Подсвечники из желудей
Для изделия понадобятся:
- шляпки от желудей
- свечи или воск
- канат или фитиль для свечей
- зубочистки
- ножницы
Инструкция:
Прежде всего необходимо растопить свечи или воск на водяной бане, чтобы получить жидкую массу. Нарезаем обходимо длины канат или гнет. Один конец опускаем на дно шляпки желудя, а другой привязываем к зубочистке — это будущий фитиль. После этого шляпки заливаем воском и даем ему остыть. Забираем зубочистки и отрезаем лишнюю длину и нити.
Осень — хорошее время для того, чтобы пофантазировать и вместе с детьми сделать изделия на праздник Осени в школе или саду. Кроме того, они могут стать частью домашнего интерьера.