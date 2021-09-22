Осенние изделия в школу: пять легких идей, которые можно воплотить с детьми

Желуди, каштаны, шишки и разноцветные листочки пригодятся при изготовлении различных осенних поделок.

Осенью традиционно в школах и садиках проводят приуроченные к этому времени года праздники, на которые готовят различные изделия из подручных материалов. Для красивых и оригинальных изделий подходят листья деревьев, каштаны и желуди, овощи и фрукты, также много другого природного материала.

ТСН.ua подготовил пять идей осенних изделий.

Венок

Для изделия понадобятся:

гибкие тонкие ветви

листья

сушеные цветы, ягоды и шишки

желуди, орехи, каштаны

горячий клей

декоративная веревка

цветная лента

Фото из открытых источников

Инструкция:

С ветвей нужно сделать прочную основу: несколько их нужно свернуть в круг и обратить его декоративной веревкой или лентой. С помощью клея все элементы композации следует приклеить к основанию по вкусу.

Букет цветов в тыкве

Для изделия понадобятся:

тыква

цветы или сухоцветы

флористическая губка

листья

калина

лента

вода

Фото из открытых источников

Инструкция:

Прежде всего нужно срезать верх тыквы и вытащить из него мякоть. Флористическую губку следует обрезать по размеру тыквы, а затем поместить ее внутрь и полить водой. После этого в губку вставляем цветы, листья, гроздья калины. Перевязать букет можно яркой сричкою.

Корзинка

Для изделия понадобятся:

корзинка любого размера

сухие цветы

шишки

небольшая тыква

листья

сушеные ягоды

лента

цветная пена

горячий клей

Фото из открытых источников

Инструкция:

С цветной пены следует вырезать блок — он должен соответствовать размеру корзинки. С помощью горячего клея приклеиваем его ко дну корзинки. В пене делаем небольшие отверстия, в которые по собственному вкусу вставляем цветы и листья, а также другие элементы. Рядом можно положить тыкву. Корзину также обертывают лентой, к которой приклеивают шишки и цветы, сушеные ягоды и тому подобное.

Ваза из веток деревьев

Для изделия понадобятся:

ветви

стеклянная банка

горячий клей

ножницы

краска

сухоцветы

декоративная веревка или стирчка

Инструкция:

Стеклянную банку нужно покрасить в выбранный цвет. Она имеет высохнуть. Ветви следует обрезать до размера банки и оклеить ими банка. Ветви также можно покрасить. Готовую вазу можно обвязать веревкой или лентой. Ваза готова для того, чтобы в нее поставить сухоцветы.

Подсвечники из желудей

Для изделия понадобятся:

шляпки от желудей

свечи или воск

канат или фитиль для свечей

зубочистки

ножницы

Фото из открытых источников

Инструкция:

Прежде всего необходимо растопить свечи или воск на водяной бане, чтобы получить жидкую массу. Нарезаем обходимо длины канат или гнет. Один конец опускаем на дно шляпки желудя, а другой привязываем к зубочистке — это будущий фитиль. После этого шляпки заливаем воском и даем ему остыть. Забираем зубочистки и отрезаем лишнюю длину и нити.

Осень — хорошее время для того, чтобы пофантазировать и вместе с детьми сделать изделия на праздник Осени в школе или саду. Кроме того, они могут стать частью домашнего интерьера.

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