Осенние изменения: что нового ждет украинцев с 1 октября

Подборка изменений, что ожидают украинцев уже с 1 октября, от ТСН.Тиждень.

Изменятся ли тарифы по требованию западных партнеров и какие новые штрафы ждут водителей уже с 1 октября, говорится в ТСН.

Тарифы

Октябрь на календаре – это старт отопительного сезона. Но тарифы на электричество и газ, несмотря на рекомендации западных партнеров сделать их рыночными, пока не изменятся. Свет будут продавать населению по 2 гривны 64 копейки за киловатт, а за кубометр газа – 7 гривен 96 копеек.

Минэнерго обещает: такими тарифами останутся до конца отопительного сезона. Его начало, как обычно зависит от температуры воздуха за окном.

Штрафы и проверки

Частным предпринимателям следует ожидать полноценных проверок и штрафов, если они до сих пор отпускают товар без кассовых аппаратов. От финансовой ответственности будут освобождены ФЛП, находящиеся на прифронтовых, оккупированных или территориях возможных боевых действий.

Плановые проверки налоговиков возвращаются, но не ко всем. Будут проверять только подакцизные товары: алкоголь, табак, топливо, игорный бизнес и финансовые услуги.

Внимание водителям

Вспоминаем о зимнем правиле движения: оказался на трассе – включи свет. С 1 октября до мая передвигаться за пределами населенных пунктов с выключенными фарами нельзя! Иначе штраф в 510 гривен. Это правило внедряют, чтобы авто в пасмурную зимнюю погоду было более заметным на дорогах.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ❗ Октябрьские изменения! На что украинцам следует обратить внимание?

Ранее в "Нафтогазе" рассказали, какой будет цена на газ для населения зимой.

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