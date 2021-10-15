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Осенние каникулы могут затянуться до 3-4 недель из-за вспышки COVID-19

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Осенние каникулы могут затянуться до 3-4 недель из-за вспышки COVID-19

argumenti.ru

Сейчас пять областей в Украине — на грани "красной" зоны.

Осенние каникулы в школах могут затянуться до трех или даже четырех недель.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, сообщает ТСН. Ранок за 15 октября.

По словам Игоря Кузина, такую идею сейчас обсуждают в правительстве, потому что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в стране ухудшается с каждым днем.

Несколько дней назад Минздрав и Минобразования рекомендовали школам начать осенние каникулы на неделю раньше — то есть с 18 октября. Но окончательную дату учебные заведения должны принять самостоятельно. Наши корреспонденты опросили департаменты образования почти во всех регионах. Итак, Киев, Днепр, Луцк, Житомир, Ровно, Черновцы и Тернополь уже заявили, что будут учиться по предварительному графику, то есть до 23 октября. В Одессе каникулы тоже не будут переносить, но с ближайшего понедельника ученики пойдут на дистанционное обучение.

Сейчас пять областей в Украине — на грани "красной" зоны.

Новости Украины: осенние каникулы в школах могут затянуться до трех или даже четырех недель

Новости Украины: осенние каникулы в школах могут затянуться до трех или даже четырех недель

Напомним, ранее в украинских школах осенние каникулы были запланированы на одну неделю — с 25 до 31 октября. Но из-за ухудшения эпидситуации начало каникул могут сместить на ближайший понедельник, 18 октября.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко объяснил, для чего отправлять школьников на каникулы на неделю раньше.

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