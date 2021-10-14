Осенние каникулы: в каких городах не хотят досрочно отправлять школьников на отдых из-за карантина

Осенние каникулы: в каких городах не хотят досрочно отправлять школьников на отдых из-за карантина

Минздрав и МОН рекомендуют начать каникулы уже с 18 октября.

Осенние каникулы могут затянуться до трех или даже четырех недель. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин. По его словам, такую идею сейчас обсуждают в правительстве.

Об этом 14 октября говорится в ТСН.19:30.

Накануне Минздрав и Минобразования рекомендовали школам начать осенние каникулы на неделю раньше — то есть, с 18 октября. По прогнозам Минздрава, это может уменьшить прирост больных на 15%.

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Правда, в областях прислушались рекомендации не все. ТСН опросила департаменты образования почти во всех регионах. Итак, Киев, Днепр, Луцк, Житомир, Ровно, Черновцы и Тернополь уже заявили, что будут учиться по предварительному графику. В Одессе каникулы тоже не будут переносить, но с понедельника ученики пойдут на дистанционное обучение.

Напомним, ранее в украинском школах осенние каникулы были запланированы на одну неделю — с 25 по 31 октября. Но из-за ухудшения эпидситуации начало каникул могут сместить на ближайший понедельник, 18 октября.

Новости Украины: осенние каникулы могут длиться три или даже четыре недели

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