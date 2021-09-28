Осенний локдаун: как ухудшится экономическая ситуация, а также что будет с ценами и тарифами в конце года

Рост ВВП Украины по итогам года в лучшем случае достигнет 3,5%, тогда как мировая экономика восстанавливается значительно быстрее.

Из-за стремительного роста количества больных коронавирусом с прошлой недели вся территория Украины вернулась в желтую зону карантина. И это не предел: по данным Министерства здравоохранения, ситуация с COVID-19 в Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Тернопольской и Кировоградской областях уже соответствует критериям «оранжевой» зоны.

Несколько недель назад главный санитарный врач Игорь Кузин заявлял, что в ноябре украинцев может ожидать очередной общегосударственный локдаун. Каким он будет — пока неизвестно. Но вероятно, слабее, чем предыдущие: по сравнению с мартом 2020-го и январем 2021-го годов, сейчас проводится гораздо больше тестирований, при этом 5 с лишним миллионов граждан уже полностью вакцинированы.

Тем не менее, любой локдаун — это ограничения для людей и бизнеса. ТСН.ua разобрался, как это скажется на экономической ситуации в стране — что будет с потребительскими ценами, тарифами и рынками в конце года.

Медленное восстановление: «подкожные запасы» денег у населения и бизнеса уже на пределе

Последствия локдауна для экономики будут зависеть от того, насколько жесткими будут ограничения. Такое мнение в комментарии ТСН.ua выразил президент Инвестиционной группы «Универ» Тарас Козак. Поскольку правительство имеет опыт адаптивного карантина, там вряд ли откажутся от своей политики и введут сверхжесткие ограничения при отсутствии стремительного роста количества больных, связанного с новыми штаммами вируса.

Если же будет много красных зон, по словам специалиста, экономике будет достаточно плохо — продолжится рецессия, замедлится экономическая активность населения, товарооборот и инвестиции в малые и средние предприятия.

Кроме того, как отмечает Тарас Козак, есть риск роста уровня безработицы. К примеру, во время первого локдауна во втором квартале 2020 года уровень безработицы вырос с 8,6% до 9,9%, а во время второго, в первом квартале 2021 года — с 10,1% до 10,5%.

Однако, по словам специалиста, даже несмотря на локдаун, инфляция в стране будет постепенно уменьшаться. Как уже рассказывал ТСН.ua, в прошлом году локдаун наоборот замедлил подорожание продуктов — в результате введенных правительством ограничений упал спрос, а потому упали и потребительские цены на продукты. Поэтому в конце года, как и прогнозировалось, инфляция может снизиться до уровня менее 10%, а в следующем году — достичь 4-6%.

Ожидается, что очередной локдаун больше всего ударит по малому и среднему бизнесу. Как объясняет в комментарии ТСН.ua экономический эксперт Алексей Кущ, локдаун снова будет проведен за счет предпринимателей — они не получат никакой компенсации со стороны государства, поскольку эффективность имеющихся инструментов амортизации удара по бизнесу от локдауна — крайне низкая.

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«В этом году отмечается достаточно медленное восстановление товарооборота, хотя по сравнению с прошлым «кризисным» годом показатели должны были быть хорошими. Это свидетельствует о том, что «подкожные запасы» у населения и бизнеса заканчиваются: падает потребительский спрос и капитальные инвестиции среди предпринимателей», — объясняет Алексей Кущ.

По словам специалиста, дополнительно накладывается неблагоприятная для Украины экономическая ситуация на внешних рынках: экспортные цены (на руду и металлы) падают, а импортные (на энергоносители — газ, нефть и уголь) — наоборот растут.

«В совокупности эти факторы проявятся в крайне вялых показателях экономического роста. Прогнозирую, что по итогам года рост ВВП будет ниже, чем прогнозировалось: не 4-5%, а в лучшем случае 3,5%. Для Украины это очень мало: ожидается, что рост мировой экономики по итогам 2021 года составит 5%», — говорит Алексей Кущ.

Что будет с тарифами на фоне локдауна

В октябре в Украине традиционно стартует отопительный сезон, поэтому по итогам месяца украинцы получат платежки за отопление. При этом, вопрос повышения тарифа на тепло до сих пор не снят с повестки дня: цены на газ в Европе бьют рекорды, и достигают 1000 долларов/тыс. куб. м, что так или иначе скажется на кошельках украинцев.

Тарифы на отопление для большинства городов Украины устанавливает местная власть. Предприятия теплокоммунэнерго получают газ от «Нафтогаза» по цене в 7,42 грн/куб. м. Однако это только для нужд домохозяйств. Для отопления коммунальных учреждений — университетов, школ, детсадов, больниц, — местные тепловики вынуждены покупать газ по рыночной цене, которая в Украине более чем 4 раза выше и уже достигает 30 грн/куб. м.

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«Местные бюджеты опустошены после кризиса и отягощены долгами тепловиков за газ, они не имеют оборотных средств, чтобы заключать новые газовые контракты и выплачивать авансы. Поэтому они будут вынуждены повышать тарифы. Особенно это касается слабых регионов. Прогнозирую, что «богатые» города может и смогут избежать резкого повышения тарифов на тепло, а «бедные» — преимущественно на востоке и юге — вероятно, будут вынуждены это делать», — очерчивает ситуацию Алексей Кущ.

Однако, недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с довольно резким заявлением. По его словам, объективных оснований у местных руководителей повышать тарифы нет. «Мы обеспечили все условия, чтобы повышение этих тарифов не было и будем на этом настаивать», — сказал премьер 24 сентября, во время выступления в парламенте.

Поэтому вполне вероятно, что в случае введения локдауна, правительство может не только на словах, но и официально запретить местным властям повышать тарифы на отопление.

Взлетят ли цены на аренду жилья

В то же время внедрение карантина со стороны правительства может замедлить рост цен на рынке недвижимости. Ожидалось, что осенью на фоне оживления деловой активности в стране стоимость аренды жилья в крупных городах может «взлететь» на 10-15%.

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В случае локдауна этого не произойдет. Как уже рассказывал ТСН.ua, граждане, в том числе и арендаторы недвижимости, не уверены в завтрашнем дне: к примеру, в каком формате будет происходить работа, не потеряют ли они ее вообще, или же каким будет обучение в вузах — в онлайн-режиме или студенты вернутся в аудитории.

Так же рост стоимости аренды жилья будет сдерживать повышение тарифов на отопление. Если это произойдет, арендаторам придется платить на 500-700 грн больше, и повышение владельцами жилья арендной платы может заставить их искать более дешевые варианты жилья.

Поэтому владельцы недвижимости будут вынуждены идти на уступки своим арендаторам. Для них главное не остаться без клиентов, ведь тогда они не только не заработают на своей квартире, но и будут вынуждены оплачивать «коммуналку» из собственного кармана.

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