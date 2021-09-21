Осенью возрастет стоимость отопления и воды: в каких городах жители будут платить больше

Осенью возрастет стоимость отопления и воды: в каких городах жители будут платить больше

Цены на услуги вырастут с 30% до 70%

Новый отопительный сезон начнется с существенного повышения тарифов на тепло и горячую воду. В некоторых городах придется платить на 70% больше предыдущего сезон.

"Сніданок з 1+1" решил проверить, есть ли в украинцев основания для беспокойства, а также в каких регионах первыми готовятся поднимать цены уже этой осенью.

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Рост тарифов в Украине неизбежен, объясняет експертка в сфере ЖКХ Кристина Ненно. Ведь государство оставило без льгот предприятия, производящие тепло. Им приходится покупать газ по рыночной цене, а это автоматически увеличивает тариф для населения. "Черновцы уже окончательно приняли подорожание на 70%. Одесса вообще под большим вопросом, будет ли у них отопительный сезон. В Киеве окончательно для населения еще не повышается, но ожидается с 2100 до 2400 гривен за одну гигакалорию", — говорит она.

Новый отопительный сезон начнется с существенного повышения тарифов

В других регионах прогнозируют рост стоимости горячей воды и отопления на треть. Проекты решений городские советы уже вывесили на официальных страницах. Решение должны принять до начала отопительного сезона. "Наибольшее подорожание отопления почувствуют жители домов, где частично установлены приборы учета или они отсутствуют вообще", — пояснила Кристина Ненно.

Ближе к зиме растут цены и на газ. Бытовые потребители, которые не заключили годовой контракт, должны платить за ежемесячными тарифами — это 25 гривен за кубометр.

Температуру в многоэтажках поможет уберечь замена труб и модернизация тепловых пунктов, а еще утепления фасада. Уменьшить цифры в платежках помогают "теплые кредиты". Впрочем, они эффективны в основном для домов, где есть ОСМД.

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