Ошеломительное интервью Буданова: контрнаступление ВСУ, атаки по РФ, "интересные" месяцы войны и оружие

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью телеканалу CNN и The Telegraph описал актуальную ситуацию на фронте, анонсировал рост количества атак по России, "интересные" месяцы войны, новое контрнаступление ВСУ и озвучил потребности войска в оружии.

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Буданов – о ситуации на фронте и "интересных" месяцах войны

Начальник ГУР сообщил, что на оккупированных территориях Украины сейчас находятся более полумиллиона российских военных. Однако в краткосрочной перспективе нынешний потенциал врага вряд ли позволит продвижение по линии фронта, считает Буданов.

Глава военной разведки также заявил, что ближайшие шесть месяцев войны будут "интересными".

"Следующие шесть месяцев будут интересными, поскольку в этот период закончится наступление России на линии фронта", — сказал Буданов.

Он также выразил убеждение, что война закончится "восстановлением справедливости и возвращением утраченного".

Буданов анонсировал больше атак по России

Число атак на российскую инфраструктуру будет расти, анонсировал Буданов. Он отказался подтверждать причастность Украины к дроновым атакам по территории России, в то же время сказав, что такие операции "вполне возможны".

"Гипотетически существует план, по которому все это происходит. И я считаю, что в этот план включены все основные объекты критической и военной инфраструктуры Российской Федерации", – рассказал начальник ГУР.

Он также обратил внимание, что теперь граждане России видят реальную картину так называемой "СВО". На самом деле это война и она уже на российской территории.

"Они (россияне – ред.) видят горящие нефтебазы, разрушенные здания фабрик и заводов и так далее. Это все полезно", – сказал Буданов.

Пожар на НПЗ в России/Фото: МЧС РФ

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Какое оружие критически нужно ВСУ

Буданов выразил надежду на одобрительное решение по важной военной помощи от США, о которой продолжаются дебаты в американском Конгрессе. По словам руководителя разведки, важнейшими из потребностей ВСУ остаются артиллерийские системы и боеприпасы: их количество – один из ключевых факторов в войне.

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"Украина также нуждается в резком увеличении количества пушек, независимо от их возраста и типа. Годы боевых действий наносят урон украинским дальнобойным орудиям", – проинформировал начальник ГУР.

Он также отметил, что российские войска все чаще применяют дроны на фронте.

"В воздухе позиции Украины лучше – в беспилотниках мы более-менее равны с противником. Однако Россия постоянно учится на своем боевом опыте, поэтому существует тенденция к еще большему использованию БпЛА на фронте", – рассказал Буданов.

Он сообщил, что хотел бы видеть на вооружении Сил обороны Украины американские штурмовики А-10. Хотя в США время от времени дискутируют о снятии этих самолетов с вооружения и замене более новыми бортами, штурмовики А-10 имеют репутацию эффективных в борьбе с бронетехникой, полученную, в частности, во время войны в Персидском заливе. Эти самолеты действительно могут помочь нанести военное поражение России, подчеркнул глава военной разведки.

Штурмовик A-10 Thunderbolt / Фото: Военно-исторический журнал

Буданов намекнул на новое контрнаступление ВСУ

Буданов предположил, что весной 2024 года начнется новое контрнаступление ВСУ. По его словам, нынешнее наступление России на фронте будет "полностью исчерпано" до "ранней весны".

"Мы делаем ход, враг делает ход. Теперь очередь врага. Она закончится, а потом начнется наше", – заинтриговал начальник ГУР.

В The Telegraph отметили, что по завершении летнего контрнаступления "Украина не проводила больших наступательных операций против российских позиций". Поскольку Россия контратакует, Украина перешла к стратегии "активной обороны" и строит большие укрепления в тылу".

Как сообщил Буданов, российские войска добились "некоторых успехов" вблизи Авдеевки, но "это совсем не то, чего они ожидали, даже близко".

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