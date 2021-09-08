Ошибка в названии улицы в Чернигове помогла заново открыть историю подвига летчика

Почти через 50 лет правильную фамилию героя, погибшего в авиакатастрофе, увековечили.

Жители Чернигова страдают из-за ошибок в названии своей улице. Они не могут переоформить документы, изменить паспорт или прописать детей. Когда они обратились к чиновникам, чтобы выяснить, как же правильно называется их улица — наткнулись на удивительную историю о подвиге летчика, в честь которого изначально она была названа.

Об этом говорится 8 сентября в сюжете ТСН.19: 30.

Об этой улице в Чернигове не знают гугл-карты, другие топографические сервисы и даже реестр украинских улиц. В документах местных жителей — сплошная путаница. В названии этой улицы сразу две ошибки — фактическая и орфографическая.

На одних табличках улица называется Матчанова, на других — Мотчанова. Одна буква, а проблем куча — трудно переоформить права собственности, изменить паспорт, прописаться.

Местная жительница Валентина показывает старые документы на право собственности за 1978 год, где название улиц через "о" — Мотчанова.

Но в 2009 году перед очередными парламентскими выборами один из кандидатов сделал "подарок" избирателям — вместо традиционной коррупционной гречки привез новые таблички с адресами каждого двора. Название улицы было написано через "а" — Матчанова.

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Когда местные жители взялись выяснять истинное название улицы, то узнали о трагической истории, которая произошла 6 апреля 1973. Тогда на поле вблизи этой улице разбился самолет, в авиакатастрофе погиб один из пилотов — подполковник Виктор Молчанов. Оказывается, он спас жителей этой улицы, когда отвел военный самолет МиГ-21У, который потерял управление, в поле — подальше от человеческих домов.

Непосредственным участником тех событий был летчик-инструктор Леонид Рудецкий. В тот день он был в одном самолете с подполковником Молчановым.

Это был обычный учебный полет. Они взлетели, набрали высоту 70 метров, и вдруг у самолета остановился двигатель и начался пожар. "От взлета до падения прошло 20 секунд", — вспоминает он. Виктор Молчанов обгорел полностью и умер через 5 дней. Леонид Рудецкий получил 56% ожогов тела.

В память об этом событии улицу решили назвать в честь погибшего летчика, но уже тогда в 1970-х допустили первую ошибку, написав его фамилию через букву "н".

Теперь, когда прошло уже почти 50 лет, местная власть исправила эту несправедливость. Улице сегодня вернули название Молчанова.

Новости Украины: в Чернигове жители страдают из-за ошибок в названии своей улицы

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