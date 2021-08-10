Ошибочная стерилизация Альбы: чем закончилась история с ветеринарами, которые сделали операцию не той собаке

Ошибочная стерилизация Альбы: чем закончилась история с ветеринарами, которые сделали операцию не той собаке

Клиника достигла "мирных договоренностей" с клиентом, чью собаку ошибочно стерелизовали.

За ошибочную стерилизацию — четыре бесплатные операции в месяц. Ветеринары одной из киевских клиник, которые сделали операцию здоровой собаке, "достигли с владельцем песика мирного соглашения".

Об этом на своей странице в соцсети написал владелец собаки по кличке Альба Максим Шульженко.

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По его словам, администрация клиники свою ошибку признала и даже хотела компенсировать мужчине нанесенный ущерб. Однако от этого хозяин питомца отказался.

"В любой сложной ситуации важно искать решение. К сожалению, это произошло, к сожалению, из-за ошибки клиники. Вину полностью признали. Но это ошибка конкретных сотрудников и конкретных людей, а не всех вместе и важно это разделять", — написал мужчина на своей странице в соцсети.

"Мирные соглашения" заключаются в том, что в течение двух лет в ветклинике будут бесплатно делать операции животным, хозяева которых не могут оплатить процедуру.

"Со своей стороны я напишу отказ от заявления в полицию. При этом ДПСС в любом случае будет проводить проверку, чтобы избежать таких ситуаций в будущем", — добавил Максим Шульженко.

ТСН.ua в ветклинике отказались уточнять, что будет с сотрудниками, из-за ошибки которых Альбе провели стерилизацию.

Напомним, что в Днепре на привязи в яхт-клубе держат искалеченную овцу. Животное пасется на траве, в то время, как его фотографируют посетители.

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