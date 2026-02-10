Ошибочно "похоронили": должна ли семья военного со Львовщины возвращать 15 млн грн - Лубинец отреагировал

Назар Далецкий / © Владимир Зеленский

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в комментарии ТСН.ua прояснил ситуацию относительно резонансного случая на Львовщине. Речь идет о бойце 24-й бригады Назаре Делецком, который считался погибшим, но недавно вернулся домой во время обмена пленными.

Суть инцидента

История получила огласку после выступления представителя омбудсмена на Львовщине Тараса Подворного на сессии облсовета.

По предварительной информации:

В 2023 году семье сообщили о гибели Назара.

На Львовщине состоялось захоронение (как считалось на тот момент, именно этого бойца).

Семья получила от государства предусмотренные законом денежные выплаты — 15 млн грн.

Во время последнего обмена выяснилось, что Назар жив и находился в российском плену.

Позиция Дмитрия Лубинца

Сейчас встал вопрос возврата средств, которые были выплачены семье в качестве компенсации за «гибель». Однако Уполномоченный призывает не спешить с выводами.

«Юридически разбираемся, пока нечего комментировать. Основная задача точно — чтобы не пострадал наш герой, который вернулся из плена, и его родные», — подчеркнул в комментарии ТСН, ua Дмитрий Лубинец.

Он также отметил, что речь о непосредственном возвращении денег «здесь и сейчас» не идет. Сейчас специалисты изучают все детали, чтобы найти правовой механизм, который защитит права военнослужащего и его семьи в этой сложной ситуации.

Напомним, на заседании сессии Львовского облсовета представитель омбудсмена на Львовщине Тарас Подворный сообщил, что семья Назара Далецкого должна вернуть государству деньги, которые получила, как компенсацию за гибель военного