"Оскар" для танцоров: как выбирали победителей, которые поедут на Blackpool Dance Festival-2022

"Оскар" для танцоров: как выбирали победителей, которые поедут на Blackpool Dance Festival-2022

Этот турнир в Великобритании – самое масштабное действо в мире бальников.

Турнир бальных танцев в Великобритании — всего за танец сердцем на паркете 1+1: в прямом эфире "Танцев со звездами" накануне объявили победителей, которые представят Украину на самом престижном фестивале Blackpool Dance Festival-2022. За кастингом сотни профессиональных танцовщиков вся страна наблюдала 10 недель. До финала дошло – пять пар. А вот кто завоевал право покорить паркет, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 15 ноября.

За кулисами "Танцев со звездами" на этот раз, кроме участников, разогревались еще пять пар профессиональных танцовщиков.

Среди них – мастера спорта международного класса, победители мировых турниров и серебряные призеры чемпионатов Украины. Но танцевать перед десятками камер – рядом со звездами и еще и в прямом эфире – будут впервые.

Признаются, что до сих пор не верят, что мечта уже танец от них. Турнир этот в Великобритании — самое масштабное действо в мире бальников, как "Оскар" для танцовщиков. Возможность принять участие в нем дарят впервые в истории "Танцев". Вместе с шоу — уже 10 недель длился и кастинг уникального проекта "Танцуй сердцем". Видео присылали из разных уголков Украины – танцоры, которым исполнилось 18 лет. А судьбу их вершили звездные хореографы.

В прямом эфире на главном паркете "Танцев со звездами" пять пар одновременно станцевали ча-ча-ча. Сразу спустя — вердикт жюри. А кубок лично вышел вручить меценат и партнер "Танцуй сердцем" Андрей Мацола.

Станцевать перед жюри мирового уровня – на фестивале в Блэкпуле – Виталий Павленко и Анастасия Грошева готовятся уже весной.

Напомним, что ранее мы писали о том, каким был 11 эфир "Танцев со звездами".

Напомним, что полуфинал "Танцев со звездами" состоится в воскресенье, 21 ноября, в 21:00 на канале 1+1.

Смотрите полные выпуски "Танцев со звездами" на 1+1 video.

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В эфире "Танцев со звездами" объявили победителей, которые представят Украину на бальном турнире в Британии

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