Осколки попали в область сердца: в больнице Каменца спасают пострадавшого от взрыва гранаты ребенка

Осколки попали в область сердца: в больнице Каменца спасают пострадавшого от взрыва гранаты ребенка

Сейчас жизни девочки ничего не угрожает.

В больницу с осколочным ранения находится четырехлетняя девочка, пострадавшая после взрыва гранаты в магазине в центре Каменца-Подольского.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 16 июля.

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Накануне вечером пьяный 60-летний мужчина бросил взрывчатку в магазин, когда там было полно людей. Ранения получили не менее шести человек. Их сразу госпитализировали.

По информации, на сегодня в медицинском учреждении остается только ребенок, которому осколки попали в область сердца. Врачи говорят, что девочка в тяжелом, но стабильном состоянии. Жизни потерпевшей девочки, говорят врачи, сейчас ничего не угрожает. "Сейчас проводятся дополнительные обследования, делается повторный снимок грудной клетки. Нет той опасности, за которую мы всегда переживаем", — рассказал врач местного медучреждения.

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Подрывника задержали. В полиции говорят, что он хорошо известный в криминальных кругах. Ранее его судили за тяжкие преступления. Где взял гранату и почему бросил ее в магазине, сейчас выясняют.

Как сообщалось, житель села Раздельное погиб в результате взрыва гранаты. Также травмировался ребенок, который жил по соседству. По предварительной версии, мужчина собственноручно подорвал гранату после того, как от него ушла любимая. Тело погибшего нашли возле дома, где он проживал вместе с матерью. Накануне очевидцы слышали взрыв.

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