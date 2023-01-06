Осколок буквально снес нижнюю часть лица мужчины: страшные подробности русского обстрела села в Запорожской области

С погибшими во время этой атаки будут прощаться на Рождество.

В селе Приморское в Запорожской области в результате российского обстрела два человека погибли, еще три – ранены. Россияне ударили "Градами", когда люди двинулись на склад раздавать односельчанам дрова. Среди жертв и пострадавших – работники сельсовета и прохожая, которая шла за хлебом. Военные отмечают – обстрел не был прицельным. Россияне просто наугад выпустили кассеты по селу.

Новые подробности об атаке врага – в сюжете ТСН.

Староста Приморского показывает изуродованное авто. В этой машине староста с коллегами ехали в состав выдавать людям дрова. Когда спускались по дороге, "Грады" начали рваться наверху – на старом кладбище. Два человека в салоне получили ранения, еще один осколок буквально снес нижнюю часть лица 51-летнего Валерия. Староста вызвал скорую и помчался с раненым навстречу врачам. Встретились на полпути, но Валерий уже не дышал.

Еще одна ракета разорвалась прямо на улице перед этим домом. Взрывом выбило стекла, побило крышу и буквально смяло забор. Прохожая, которая шла в магазин за хлебом, погибла.

От позиций кафиров до Приморского – почти 20 километров. Военных объектов здесь нет, да и утренняя атака была настолько неприцельной, что ракеты рвались в разных частях села. Местные говорят – Приморское обстреливают постоянно.

С погибшими во время этой атаки будут прощаться завтра, на Рождество. Обоих похоронят на том же кладбище, куда убили русские во время сегодняшнего обстрела.

Напомним, 5 января российские военные по артиллерии обстреляли село Приморское в Запорожской области. В результате атаки есть жертвы и пострадавшие. Среди пострадавших — два работника сельсовета, которые ехали выдавать дрова местным жителям.

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