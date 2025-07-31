Осколок прошил голову: 29-летняя беременная Екатерина получила тяжелые травмы из-за обстрела России

Спасение Екатерины в Днепре / © ТСН

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Беременную женщину с тяжелым ранением головы после ракетного удара по больнице в Каменском спасли в Днепре. Операция длилась четыре часа, медики доставали металлический кусок, который пробил ее мозг.

29-летняя Екатерина уже пришла в себя в реанимации. Сердце ее ребенка тоже бьется.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ольги Павловской.

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Было два часа ночи, когда россияне ударили ракетами по городу Каменское. Взрывом разбило терапевтический и родильный корпуса.

Возлюбленный Екатерины — Влад как раз разговаривал с ней.

«Я разговаривал с ней по телефону, когда услышал после второго взрыва крики, шум от разбитых окон. Я бросил телефон. Она молчала. Я быстро сел в авто, приехал в больницу», — говорит он.

В результате атаки три человека погибли, среди них — беременная женщина. Еще более двадцати получили ранения. Среди них — Екатерина. Ее срочно доставили в Днепр.

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Екатерина / © ТСН

«Когда мы увидели на компьютерном томографе, что такой отломок лежит в мозге, надежды почти не было. Обломок прошел так по мозгу, что операция была почти невозможна, хотя поступала в сознании Екатерина», — говорит медик.

Врачи собрались ночью, чтобы сделать крайне сложную и рискованную операцию — достать обломок. Операция под микроскопом длилась четыре часа. Нейрохирурги доставали обломок и раздробленные кости, которые от удара оказались в мозге.

Дата публикации 12:56, 31.07.25 Количество просмотров 13 Сердце ребенка бьется! 29-летнюю беременную из Каменского спасают после удара по роддому!

Раздробленные кости черепа закрыли титановой пластиной. Медики надеются: удастся сохранить жизнь и Екатерины, и ее ребенка, которого она носит под сердцем три месяца.

Это была ее первая ночь в отделении, когда оккупанты нанесли удар. Любимый пообещал пожениться, как только Екатерину выпишут из больницы. Они надеются: их малыш после такого испытания будет иметь счастливую судьбу.

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