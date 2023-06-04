Осколок прямо в сердце: история убитого оккупантами мальчика, которая кроется за сухой статистикой гибели детей

Погибшие дети Мариуполя вне статистики, хотя именно там погибших детей и было больше всего.

Сегодня день, когда в Украине вспоминают невинных жертв – детей, погибших в результате российской агрессии. В Украине ведется статистика убитых – начиная с 24 февраля прошлого года это уже 485 детей. Но эта статистика не включает в себя жертв на оккупированных территориях, в частности, города наибольших детских непосчитанных потерь — Мариуполь и Волноваха. По сухим цифрам — детские жизни, ТСН расскажет одну из них о Иване из Иванкова.

Город Иванков попал в оккупацию в первый день полномасштабной войны. В местной школе учился 9-классник Иван. В телефоне его одноклассника Дмитрия их с другом последняя фотография — сделали за день до войны. "24 февраля у нас должны были быть соревнования и мы как товарищи по команде говорили о соревнованиях", — рассказывает мальчик.

Фото Ивана и большой букет белых цветов стоит на первой парте, где он сидел. "Казалось, что он просто заболел, дома сидит и скоро придет, никто не верил, что он умер, и до сих пор сложно представить, что его больше нет", — говорят в школе.

Его не стало в 18 километрах от Иванкова. На месте обстрела мирных людей теперь цветут большие маки, об агрессии напоминают разве что поврежденные крыши и дырявые заборы. Под кассетный обстрел попали 12 человек и только двое остались невредимыми. 6 получили тяжелые ранения, 4 погибли. Из них двое – это мальчики.

В село родители перевезли Ивана подальше от оккупации и собирались прорываться дальше, но в последний момент сын нес соседке продукты. “Такое ощущение нехорошее с утра, я его просил, остался у соседей, из дома не выходи, побудь здесь, но когда услышал выстрелы и взрывы, то вышел из дома и крикнул “папа”. Я был в доме и это отчетливо слышал. Обломок со спины прямо в сердце, он сразу умер”, — рассказывает отец мальчика.

Иванова семья сейчас в Турции – мама до сих пор лечится, ей сильно повредило обе ноги, одну пришлось ампутировать. О ее сложных операциях писали иностранные журналисты, сейчас она уже понемногу ходит.

Сына отец сначала похоронил прямо во дворе, и только когда оккупантов удалось выгнать, Ивана перезахоронили. "Вышли все учителя возле школы, позвонили звонками, пришли одноклассники, кто мог, близкие, родственники, пришлось сына похоронить дважды", — говорит отец.

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Память невинных жертв агрессии в Украине официально решили чествовать начиная с 2021 года — уже тогда точное количество убитых малышей и подростков не могли назвать. "По погибшим на востоке детям у нас так и нет статистики — по данным ООН — это 232 ребенка, 4 с начала этого года, самая массовая гибель детей — когда боевики сбили малайзийский "Боинг", тогда погибло 80 детей", — говорят в правительстве.

Погибшие дети Мариуполя вне статистики, хотя именно там погибших детей и было больше всего. Без учета потерь там – в Украине со времени полномасштабного вторжения погибли более 480 детей. Как чествовать память детей – единых рекомендаций или пожеланий нет. Но в Иванкове в местном дворце культуры собирается оркестр. Иван Ветер играл на четырех музыкальных инструментах, но излюбленным был саксофон. Когда ему исполнилось 14, взрослые пригласили талантливого подростка играть в местном оркестре, он даже успел написать заявление на принятие и сходить на репетиции, очень гордился, что будет работать как взрослый. "Таких детей на тысячу, а может и на десять тысяч, жаль, что так оборвалось", — говорят в оркестре.

Местный оркестр ощутил на себе войну – четверо музыкантов ушли в армию, Иван погиб, но в память о нем они собираются и играют.

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