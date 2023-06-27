Оскорбления военных в храме на Хмельнитчине: священник МП объяснил действия прихожан и не собирается выполнять решения властей

В Красилове в Хмельницкой области представители Московского патриархата оскорбляли военных. В этом городке верующие УПЦ МП отказываются отдавать храм, который по документам уже перешел в общину ПЦУ. Противостояние чуть не дошло до силового штурма, говорится в ТСН.

На распространяющемся по Сети видео возле центрального храма Красилова прихожане Московского патриархата кричат позор военным и членам комиссии, которые пришли описать имущество церкви. Храм уже давно перешел в ПЦУ. Те, на кого кричат – возмущены. "Позор, что мы хотим перейти в православную церковь, за то, что люди хотят молиться на украинском языке, за то, что люди хотят мира, победы и не ждут здесь рашистов", — говорит глава приходского совета Юлия Бабийчук.

Проклинали и не подбирали слов, возмущается Русина, даже в адрес ее отца и других бойцов, погибших на фронте. “Для них они служат рогатому сатане, такое сравнение они сказали. Такие слова… Они полностью пренебрегают всеми воинами и моим отцом так же, учитывая, что у нас в тот день был день траура, привезли еще одного воина, который защищал и защищал нас”, — говорит местная жительница.

После этого дверь храма закрыта, а ворота обмотаны цепями. Настоятеля Московского патриархата согласился ответить ТСН по телефону, почему его прихожане оскорбляют ветеранов. "Это эмоции были, возможно, неправильно кричать, это были эмоции людей и их возможно понять", — убеждает он.

Такие эмоции – объясняет, вызвало решение общины перейти в ПЦУ и забрать у него храм. В ревизионной комиссии убеждают, что действовали по закону. “По выписке, этот храм является собственностью православной церкви Украины, мы вас просим добровольно отдайте ключи и на этом завершим. Они сказали, что для них все эти законы не писаны, свои правила, это их собственность”, — рассказывает член ревизионной комиссии Марина Слободянюк.

Менять свое решение отец Виталий не собирается и уверен в своей правоте.

Менять свое решение отец Виталий не собирается и уверен в своей правоте. “Председателем приходского собрания и любых решений – есть я. Я это собрание не организовал, оно сами сделало, и те подписи, которые пошли на перерегистрацию, это подписали люди, которые никакого отношения к нашей религиозной общине не имеют”, — уверяет настоятель храма отец Виталий Дунец.

В городском совете Красилова не хотят силового противостояния, поэтому предлагали сторонникам Московского патриархата мирно решить вопрос, но ответа не дождались. «Мы обращались к священникам УПЦ убеждали, чтобы они добровольно, вместе с прихожанами перешли в ПЦУ независимой церкви. Но такого не произошло, и мы вынуждены были в апреле принимать решение о запрете Московского патриархата на территории”, — говорит Красиловский городской голова Нила Островская.

Теперь община готовит иск в суд и надеется, что прихожане Московского патриархата извинятся перед военными.

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