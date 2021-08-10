Осквернили площадь: съемки возле Софии Киевской на скоростных авто с alyona alyona обернулись криминалом

Городская власть не давала никаких разрешений на организацию и проведение этих съемок.

В историческом центре Киева, возле Софии Киевской 10 августа проходили рекламные съемки с использованием экстремальных элементов. В частности, два авто дрифтовали на большой скорости среди пешеходной зоны. Поэтому люди, которые проходили мимо, находились в опасности, поскольку специальных ограждений установлено не было.

Кроме того, покрытие на Софийской площади было значительно загрязнено следами автомобильных колес — вокруг памятника Богдану Хмельницкому и на площади появилась огромная черная от шин восьмерка.

Также читайте Среди дрифтеров на Софийской площади был звездный ирландский гонщик

Городская власть разрешения не давала

Городская власть не давала никаких разрешений на организацию и проведение этих съемок. С балансодержателем территории съемки также не были согласованы.

В то же время гендиректор заповедника "София Киевская" Неля Куковальская сообщила изданию PavlovskyNews, что никто не давал разрешения на проведение съемок с дрифтом на Софийской площади.

Куковальская уточнила, что никаких денег в бюджет заповедника и города не поступало.

"Это на уровне интеллекта тех, кому пришло в голову такое сделать. Организаторы не имели права проводить подобное мероприятие", — подчеркнула Куковальская.

Город обратился в полицию для расследования инцидента и установления причастных к нему лиц.

Кто дрифтовал возле Софии Киевской

Как выяснилось, на Софийской площади дрифтовали ккраинская рэперша Alyona Alyona и комментатор киберспортивных соревнований Виталий Волочай. Экстремальную езду организовала компания Red Bull, которой власть Киева не позволила проводить такие съемки.

Кроме того, по данным ТСН.ua, в съемках участвовали два профессиональных дрифтера — украинец Александр Гринчук и ирландец Конор Шанаган.

Дрифтеры были довольны заездом до начала скандала

Выкрутасы спортсменов снимала профессиональная техника, пригласили звезд и известных блогеров. Поэтому дрифтеры даже не сомневались по поводу правомерности мероприятия.

Спортсмены сразу после съемок мероприятия и до начала скандала заверили, что на таком покрытии ездить трудно, но их пригласили именно под мероприятие, и говорят, что это действительно уникальный опыт.

"Здесь баланса нет вообще, очень скользко и побочный эффект неприятен, что мало дыма... Но в целом, это что-то уникальное, здесь никто такого не делал раньше и думаю, что никто больше не сделает", — говорит украинский дрифтер Александр Гринчук.

Дрифтом остался доволен и приглашенный иностранец. "Мы получили удовольствие, сделали хороший контент, это то, о чем меня просили", — добавляет ирландский дрифтер Конор Шанаган.

Профессиональные дрифтеры, которые принимали участие в съемках в Киеве, были довольны заездом в начале скандала

alyona alyona: "Меня заверили, что разрешения есть"

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona прокомментировала свое участие в скандальных съемках дрифта на Софийской площади. По словам артистки, ее заверили, что эти съемки законны. Кроме того, ей сказали, что это видео приурочено ко Дню Независимости, а ее пригласили сняться в дрифт как лидера мнений. Также Алена отметила, что это не были съемки рекламы, тем более — ее клипа.

"В Украину прилетел гонщик Конор Шанаган, который входит в топ-10 дрифтеров мира и Red Bull вместе с ним хотел снять видео, как нам сказали, ко Дню Независимости и решили подключить несколько лидеров мнений, одним из этих лидеров мнений была я. Моя роль заключалась в том, чтобы просто покататься на дрифт-машине, как мне сказали. Также меня заверили в том, что все разрешения у них есть, администрация предоставила, и после окончания всего этого приедут клининговые машины, это все отчистят", — прокомментировала ситуацию рэперша.

alyona alyona добавила, что, поскольку ни она, ни ее команда не являются организаторами этих съемок, поэтому она не может ответить на все вопросы поклонников.

"Все ваши вопросы, пожалуйста, задавайте организаторам этого действа — Red Bull. Спасибо", — отметила звезда.

На восстановление площади понадобится несколько дней

Между тем площадь отмывают и убирают. Однако говорят, что брусчатка во время дрифта была повреждена. И на ее восстановление понадобится несколько дней.

Что грозит организаторам

Полиция Киева начала уголовное производство из-за дрифт на Софийской площади по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят тщательную проверку обстоятельств, общаются с организаторами и устанавливают всех участников несанкционированной съемки.

В полиции говорят, что организаторам дрифта возле Софии Киевской грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Напомним, в начале июля alyona alyona уже попадала в скандал из-за сотрудничества с российскими артистами. В частности, речь шла о записи совместной песни alyona alyona с группой "Каста" и Иваном Дорном.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку