Основной союзник США вне НАТО: почему "нет" и что на самом деле скрывается за этим статусом

Основной союзник США вне НАТО: почему "нет" и что на самом деле скрывается за этим статусом

Для танго нужны двое: у Вашингтона нет политической воли предоставить Украине гарантии безопасности или убедить союзников открыть двери НАТО.

Верховная Рада провалила обращение к Конгрессу о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО (сокращенно с англ. MNNA). Зеленую кнопку "за" нажали только 24 депутата. Для голосования этого постановления народные избранники даже собрались на внеочередное заседание. Но, как оказалось, зря, хотя под соответствующим решением подписались 153 нардепа.

Кроме "Европейской солидарности", некоторых из "Батькивщины" и внефракционных, никто постановление не поддержал. И не потому, что инициатором является Алексей Гончаренко от "ЕС". Зарегистрировано оно было еще в апреле на фоне беспрецедентного скопления российских войск возле украинских границ. Тогда и MNNA нам бы не помешал. Нельзя сказать, что и сейчас Украина в нем не заинтересована. Другое дело, что администрация Байдена не хочет предоставлять нам этот статус.

ТСН.ua разбирался, почему власть рассказывает украинцам, что статус основного союзника США вне НАТО нашему государству невыгоден, и действительно ли мы имеем шанс его получить.

Что такое MNNA?

Законодательно США определили статус основного союзника вне НАТО в 1989 году. На сайте Госдепа говорится, что MNNA предоставляет другой стране "преимущества в оборонной торговле и сфере безопасностного сотрудничества".

Сейчас статус основного союзника США вне НАТО имеют 17 стран: Австралия, Египет, Израиль, Корея, Япония, Иордания, Новая Зеландия, Аргентина, Бахрейн, Таиланд, Филиппины, Кувейт, Марокко, Пакистан, Тунис, Бразилия, Афганистан.

Среди преимуществ MNNA, которые больше всего интересуют Украину:

размещение военных резервных запасов США на территории страны-союзника;

получение избыточных оборонительных материалов и закупка боеприпасов с обедненным ураном (например, танковых снарядов);

возможность занимать материалы и оборудование для совместных исследований и развития;

бороться за контракты на ремонт и поддержание оборудования Минобороны США за рубежом.

Что еще дает этот статус? Например, возможность заключать меморандумы о взаимопонимании или другие соглашения с Минобороны США о совместных оборонительных исследованиях. Но, во время визита Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, Украина уже заключила с Америкой рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства и ряд дополнительных. ТСН.ua писал, что только названия американских компаний, указанных в этих соглашениях, которые будут работать с украинскими, свидетельствуют, что мы выходим на уровень Израиля.

Чего не дает этот статус? Гарантий безопасности. И пример Афганистана это наглядно показал. То есть, если Украина получит статус основного союзника США вне НАТО, американцы не будут воевать на Донбассе бок о бок с украинцами. Даже не факт, что Америка нам даст оружие. Все это исключительно политическая воля Вашингтона.

Почему провалили?

Почему же тогда Верховная Рада вообще взялась за рассмотрение постановления Алексея Гончаренко, зарегистрированного еще в апреле? Так сложились политические обстоятельства — чтобы подогреть внимание к этой теме: оппозиция в очередной раз пропиарилась, а власть заставили оправдываться.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал попытку ВР обратиться к Конгрессу США "политическим хайпом". А спикер Дмитрий Разумков, открывая внеочередное заседание, которое длилось всего 20 минут, вообще сказал:

"Особенно странно слышать от народных депутатов, почему мы здесь собираемся, когда они сами подписывались под этими подписными листами (за созыв внеочередного заседания — авт.). Вы, если подписываете, смотрите, что вы подписываете, чтобы потом не было недоразумений".

"Слуги" же, которые не дали голосов за обращение к Конгрессу США, все как один убеждали, что нам не нужен MNNA, потому что его дают странам, которые географически никогда не будут членами НАТО. А Украина как раз стремится к членству в Альянсе, что и записано в нашей Конституции. К тому же он не дает гарантий безопасности стране-союзнику, в отличие от членства в Альянсе. В Уставе НАТО есть статья 5 о коллективной обороне. Правда, применена она была за более чем 70-летнюю историю существования Альянса лишь раз.

"С 1989 года, статус основного союзника США вне НАТО получили 17 стран мира, которые не определяют целью или не могут получить членство в Альянсе. Предоставление Соединенными Штатами статуса основного союзника вне НАТО не предусматривает гарантий безопасности по защите партнеров в случае вооруженного нападения на них", — отметил, выступая с трибуны ВР, председатель профильного комитета Александр Мережко.

Где правда?

Соответствующее постановление Верховная Рада провалила. Но вопрос с повестки дня не снят: если не MNNA или членство в НАТО, тогда что?

Напомним, что это не впервые мы обращаемся к США по MNNA. После попытки России аннексировать Крым и военной интервенции на Донбассе, в декабре 2014 года Сенат поддержал предоставление Украине статуса основного союзника вне НАТО. Но решение заблокировала администрация Барака Обамы.

Через три года, уже при Дональде Трампе, украинский парламент принимает обращение к американскому Конгрессу о предоставлении MNNA. Только в 2019 году в Палате представителей появляется соответствующая законодательная инициатива. Но, как видим, Украина так и не получила этого статуса.

Во-первых, решение о предоставлении MNNA принимает не Конгресс США.

Во-вторых, действительно, если такой статус не предоставляет гарантий безопасности стране-союзнику, надо говорить скорее о договоре о взаимной обороне, пока Украина не является членом НАТО.

Мнения разделились. Одни политики и дипломаты считают, что стремление получить MNNA может только навредить Украине стать членом НАТО. Другие приводят пример Австралии, которая имеет статус MNNA, соглашение с США о совместной обороне и статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Но для танго нужны двое. Сегодня правда в том, что ни MNNA, ни членство в НАТО для Украины пока недостижимы. По крайней мере Вашингтон не имеет на это политической воли. К тому же, как очень правильно в интервью ТСН.ua отметила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, наша страна еще совсем не использовала потенциал партнерства с расширенными возможностями Альянса. То есть, нам еще есть над чем работать.

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