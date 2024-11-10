“Основной столб “русского мира”: деколонизатор рассказал о самом тяжелом для декоммунизации городе в Украине

Какой памятник, по словам Позднякова, нужно убрать в первую очередь.
Одесса – самый тяжелый регион для декоммунизации в Украине. За имперские названия улиц, имперские памятники там держатся до последнего.
Об этом в интервью ТСН рассказал Вадим Поздняков — глава ОО "Декоммунизация Украины", который более 10 лет занимается вопросами декоммунизации и деколонизации.
По его словам, декоммунизация — это максимально своевременно. Вообще это было бы желательно сделать еще в начале 90-х.
“Я сравниваю этот процесс банально с уборкой в своем доме. Мы наконец выбросили оккупанта в 1991 году из своего дома, наглого такого, но мы не убрали то, что он там себе наставил. То есть мы выгнали оккупанта из дома, но у нас висят его фотографии, бюсты, рельефы. Это и есть эти памятники Ленину, Пушкину, все эти серпы, молоты, которые до сих пор можно встретить даже в Киеве”, — рассказал Поздняков.
Он говорит, что первым делом убрал бы памятник Пушкину в Одессе на площади возле городского совета.
"Это один из таких главных маркеров. Я считаю его, наверное, самым главным памятником, который нужно сейчас убрать – это Пушкин в Одессе. Это как основной столб "русского мира" в символике города. Я наверное сравню его только с кейсом Булгакова в Киеве”, — рассказал деколонизатор.
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